На Буковині прикордонники виявили 18 пакунків тютюнової контрабанди

Співробітниками Держприкордонслужби із взаємодіючими правоохоронними органами реалізовують активні дії щодо протидії контрабандній діяльності, в тому числі заходи здійснюються на Буковині. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.



Так, учора прикордонники Чернівецького загону у ході реалізації спланованих заходів з метою недопущення контрабандної діяльності, виявили групу осіб. Невідомі рухалися в сторону державного кордону, але помітивши прикордонників вдалися до втечі. Охоронці кордону здійснили попереджувальний постріл, але ймовірних порушників це не зупинило. Згодом під час пошукових заходів на даному напрямку військовослужбовці Держприкордонслужби виявили 18 пакунків із тютюновою продукцією.



Виявлені контрабандні цигарки, понад 8 тисяч пачок, доставлено до відділу та будуть передані фіскальній службі.



Заходи по встановленню осіб, причетних до правопорушення, тривають.