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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
15:23
23 жовтня

У Чернівцях відбудеться фестиваль "Осінь весільна"

11:33
17 жовтня

Центр Чернівців сьогодні без води

11:01
17 жовтня

Чернівецькі податківці зустрілись з бюджетними організаціями

11:00
17 жовтня

Чернівецькі підприємства на третину підвищили свою прибутковість

10:59
17 жовтня

З чернівецьких парковок до бюджету зібрали 740 тис. грн.

10:29
17 жовтня

На Буковині прикордонники виявили 18 пакунків тютюнової контрабанди

18:08
13 жовтня

Буковинський боксер виграв чемпіонат України

18:02
13 жовтня

Буковинець, який посеред вулиці грабував людей, сяде до в’язниці на 5 з половиною років

17:56
13 жовтня

У Чернівцях по вул.Університетській буде перекрито рух через зйомки фільму

17:11
13 жовтня

Чернівчани хочуть, аби з Центральної площі прибрали хрест, а Турецькій площі повернули звичну назву

16:54
13 жовтня

В Чернівцях патрульний розбив скло через відмову водія вийти з авто

16:18
13 жовтня

На Буковині затримано митника, який вимагав хабара

16:06
13 жовтня

У Чернівцях випав перший сніг

15:55
13 жовтня

Держава стимулюватиме роботу держслужбовців додатковими виплатами

15:52
13 жовтня

Стан тваринництва в Чернівецькій області у січні–вересні 2016 року

15:42
13 жовтня

Чернівецькі депутати відклали питання виділення 1,4 мільйона гривень поліцейським

15:32
13 жовтня

Напередодні Дня захисника України прикордонники провели уроки мужності

13:10
13 жовтня

У Чернівцях відбувся конкурс перевізників на автомаршрутах (перелік)

13:03
13 жовтня

Сьогодні частина Чернівців буде без води

13:01
13 жовтня

Законодавці не підтримали звернення Чернівецької міської ради про обмеження виробництва та використання полімерних пакетів

12:57
13 жовтня

72% українців вважають себе бідними

12:25
13 жовтня

У Чернівецькій області з 1 вересня 2016 року розпочали роботу 11 Бюро правової допомоги

11:28
13 жовтня

У Чернівцях 57 безробітних залучать до оформлення субсидій

10:50
13 жовтня

До уваги буковинців! Дублікат втраченого ідентифікаційного номера видають відразу

10:46
13 жовтня

За три квартали з податку на прибуток звітуємо за новою формою

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Нема пророка у своїй Вітчизні. Принаймні, за життя Нема пророка у своїй Вітчизні. Принаймні, за життя«Проста біблейська істина діє при всіх часах і народах. Український народ і наш час - не виняток.
Буковина ще колись буде гордитися, що її дорогами ходили ноги Івана Назаровича Снігура, Заслуженого майстра народної творчості України. Чернівці будуть пишатися тим, що Іван Назарович майже все своє свідоме життя прожив тут.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені Чернівці облуплені

У зв’язку зі смертю Великого Чернівчанина Івана Снігура, я цього разу не буду розглядати облуплену штукатурку на будинках по вулиці Ольги Кобилянської, а розповім про те, що казав Майстер.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛЕ ПРОТИ СУЧАСНОГО МИНУЛЕ ПРОТИ СУЧАСНОГОКремль не зміг перемогти нас на лінії вогню, тож зробив ставку на інші методи гібридної війни. Він намагається підірвати підтримку України з боку інших держав, а також роздмухати всередині нашої країни суперечності між громадянами різного етнічного походження. Для цього все активніше використовує події минулого, що залишили негативний слід в історичній пам'яті сусідніх народів.
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Що, Де, Коли
14 жовтня о 18.00
у Чернівцях на Центральній площі відбудеться мирна акція протесту StopPutinsWarInUkraine.
15 жовтня о 18.30
15 жовтня о 18.30
16 жовтня о 13.00
у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту вдруге відбудеться фольклорно-етнографічне свято «Осінь весільна».
17 жовтня о 15.00
В 202 кабінеті міської ради відбудеться брифінг міського голови Олексія Каспрука.
23 жовтня о 13.00
23 жовтня о 13.00
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Теми Тижня ТВА субота, 15.10.2016

Сьогодні, 10:28 / Коментарів: 0


Субота, 15.10.2016:
- У Чернівцях попрощалися з бійцем АТО Павлом Загарюком.
- Мобільну групу механіків при прикордонному загоні створили у Чернівцях.
- 20 призовників із Буковини поповнили лави військово-морських сил та високомобільних десантних військ.
- Електронне декларування вже вкотре бойкотують, система дає численні збої у роботі.
- Ще 6 громад на Буковині вже до кінця цього року будуть з головою. А ось Новодністровську ще доведеться зачекати.
- Правила гри для власників нерухомості змінюються.
- Мораторій на підвищення тарифів, який депутати прийняли під час сесії, виявився фікцією.
- Депутати міськради знають, де можна купити наркотики, хто і за які дивіденди "кришує" гральний бізнес та скільки в місті є підпільних казино.
- Чому місто не отримало 2,5 мільйони та чому комунальне підприємство платить збитковий податок?
- У кафе одного з депутатів Чернівецької міськради не тільки навчають школярів енергоефективності та інновацій, а й пропагують куріння.
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