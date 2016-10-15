Теми Тижня ТВА субота, 15.10.2016





Субота, 15.10.2016:

- У Чернівцях попрощалися з бійцем АТО Павлом Загарюком.

- Мобільну групу механіків при прикордонному загоні створили у Чернівцях.

- 20 призовників із Буковини поповнили лави військово-морських сил та високомобільних десантних військ.

- Електронне декларування вже вкотре бойкотують, система дає численні збої у роботі.

- Ще 6 громад на Буковині вже до кінця цього року будуть з головою. А ось Новодністровську ще доведеться зачекати.

- Правила гри для власників нерухомості змінюються.

- Мораторій на підвищення тарифів, який депутати прийняли під час сесії, виявився фікцією.

- Депутати міськради знають, де можна купити наркотики, хто і за які дивіденди "кришує" гральний бізнес та скільки в місті є підпільних казино.

- Чому місто не отримало 2,5 мільйони та чому комунальне підприємство платить збитковий податок?

- У кафе одного з депутатів Чернівецької міськради не тільки навчають школярів енергоефективності та інновацій, а й пропагують куріння.