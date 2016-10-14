Теми Дня ТВА п'ятниця, 14.10.2016





П'ятниця, 14.10.2016:

- Чернівецькі волонтери влаштували виставку зброї, концерт і пригощали смаколиками всіх охочих на Театральній площі.

- Узбецький плов, гарячий глінтвейн, зброя та жодного чиновника, - у Чернівцях відсвяткували День захисника України.

- У Чернівцях створили мобільну групу механіків при прикордонному загоні.

- Учасники АТО таки переконали міських обранців підтримати будівництво житла для військовослужбовців у Чернівцях.

- Дати повну свободу дій власникам ресторанів, барів та дрібних "наливайок" пропонує депутат Чернівецької міськради - хай би й працювали до ранку, якщо хочуть, аби лише бізнес розвивався.

- У Чернівцях провели завершальний матч Кубка Буковини з футболу.

- Пам’ять легендарного футболіста Андрія Гусіна вшанують футбольним турніром.