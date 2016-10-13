Нема пророка у своїй Вітчизні. Принаймні, за життя«Проста біблейська істина діє при всіх часах і народах. Український народ і наш час - не виняток. Буковина ще колись буде гордитися, що її дорогами ходили ноги Івана Назаровича Снігура, Заслуженого майстра народної творчості України. Чернівці будуть пишатися тим, що Іван Назарович майже все своє свідоме життя прожив тут.
У зв’язку зі смертю Великого Чернівчанина Івана Снігура, я цього разу не буду розглядати облуплену штукатурку на будинках по вулиці Ольги Кобилянської, а розповім про те, що казав Майстер.
Ігор Буркут, політолог:
МИНУЛЕ ПРОТИ СУЧАСНОГОКремль не зміг перемогти нас на лінії вогню, тож зробив ставку на інші методи гібридної війни. Він намагається підірвати підтримку України з боку інших держав, а також роздмухати всередині нашої країни суперечності між громадянами різного етнічного походження. Для цього все активніше використовує події минулого, що залишили негативний слід в історичній пам'яті сусідніх народів.
Четвер, 13 жовтня 2016 р.: - Конкурс перевізників у Чернівцях відбувся. Грали цього разу вже за правилами міської ради. - Депутати міськради знають, де можна купити наркотики, хто і за які дивіденди "кришує" гральний бізнес та скільки в місті є підпільних казино. - Замість житла або земельних ділянок учасникам АТО міський голова пропонує виділяти грошові компенсації. - У Чернівцях громадські активісти створили спеціальний "Ресурсний центр з підтримки місцевої демократії". - Волонтери та учасники АТО готують масштабне святкування Дня захисника України. - У пункті пропуску "Порубне" затримали чиновника Хотинської райдержадміністрації, який намагався виїхати за кордон із румунським паспортом на автівці з чеськими номерами. - Головного державного інспектора відділу Чернівецької митниці викрили на хабарництві співробітники СБУ, військової прокуратури та внутрішньої безпеки фіскальної служби. - Нині Чернівецька область на другому місці за кількістю конфесій в Україні. - Понад 40 підприємців із різних куточків України приїхали до Чернівців презентувати екологічні новинки.