Теми Дня ТВА четвер, 13.10.2016





Четвер, 13 жовтня 2016 р.:

- Конкурс перевізників у Чернівцях відбувся. Грали цього разу вже за правилами міської ради.

- Депутати міськради знають, де можна купити наркотики, хто і за які дивіденди "кришує" гральний бізнес та скільки в місті є підпільних казино.

- Замість житла або земельних ділянок учасникам АТО міський голова пропонує виділяти грошові компенсації.

- У Чернівцях громадські активісти створили спеціальний "Ресурсний центр з підтримки місцевої демократії".

- Волонтери та учасники АТО готують масштабне святкування Дня захисника України.

- У пункті пропуску "Порубне" затримали чиновника Хотинської райдержадміністрації, який намагався виїхати за кордон із румунським паспортом на автівці з чеськими номерами.

- Головного державного інспектора відділу Чернівецької митниці викрили на хабарництві співробітники СБУ, військової прокуратури та внутрішньої безпеки фіскальної служби.

- Нині Чернівецька область на другому місці за кількістю конфесій в Україні.

- Понад 40 підприємців із різних куточків України приїхали до Чернівців презентувати екологічні новинки.