Буковинський боксер виграв чемпіонат України

Молодий спортсмен з Буковини тріумфував на всеукраїнських змаганнях з боксу.
Дев’ятого жовтня у Кропивницькому завершились всеукраїнські змагання з боксу серед спортсменів до 22 років. На чемпіонат приїхали 125 боксерів, які представляли інтереси 24 областей нашої України. Буковину захищав Степан Грекул, який виступає у категорії до 81 кг. Наш боксер дуже легко переміг у трьох поєдинках поспіль та вийшов до фіналу, де на нього очікував спортсмен з Вінницької області Влад Михайлов. За рішенням суддів буковинець переміг та вкотре став чемпіоном України.
Джерело: 0372