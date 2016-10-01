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Новини
15:23
23 жовтня

У Чернівцях відбудеться фестиваль "Осінь весільна"

18:08
13 жовтня

Буковинський боксер виграв чемпіонат України

18:02
13 жовтня

Буковинець, який посеред вулиці грабував людей, сяде до в’язниці на 5 з половиною років

17:56
13 жовтня

У Чернівцях по вул.Університетській буде перекрито рух через зйомки фільму

17:11
13 жовтня

Чернівчани хочуть, аби з Центральної площі прибрали хрест, а Турецькій площі повернули звичну назву

16:54
13 жовтня

В Чернівцях патрульний розбив скло через відмову водія вийти з авто

16:18
13 жовтня

На Буковині затримано митника, який вимагав харара

16:06
13 жовтня

У Чернівцях випав перший сніг

15:55
13 жовтня

Держава стимулюватиме роботу держслужбовців додатковими виплатами

15:52
13 жовтня

Стан тваринництва в Чернівецькій області у січні–вересні 2016 року

15:42
13 жовтня

Чернівецькі депутати відклали питання виділення 1,4 мільйона гривень поліцейським

15:32
13 жовтня

Напередодні Дня захисника України прикордонники провели уроки мужності

13:10
13 жовтня

У Чернівцях відбувся конкурс перевізників на автомаршрутах (перелік)

13:03
13 жовтня

Сьогодні частина Чернівців буде без води

13:01
13 жовтня

Законодавці не підтримали звернення Чернівецької міської ради про обмеження виробництва та використання полімерних пакетів

12:57
13 жовтня

72% українців вважають себе бідними

12:25
13 жовтня

У Чернівецькій області з 1 вересня 2016 року розпочали роботу 11 Бюро правової допомоги

11:28
13 жовтня

У Чернівцях 57 безробітних залучать до оформлення субсидій

10:50
13 жовтня

До уваги буковинців! Дублікат втраченого ідентифікаційного номера видають відразу

10:46
13 жовтня

За три квартали з податку на прибуток звітуємо за новою формою

10:46
13 жовтня

Обов’язкові реквізити фіскального чека

10:37
13 жовтня

У Чернівцях запрацював книжковий секонд-хенд

20:01
12 жовтня

В Чернівцях розпочався конкурс для програмістів Wizard's Challenge

20:00
12 жовтня

"Осінь весільна" у музеї просто неба УВАГА - ЗМІНЕНО ДАТУ ПРОВЕДЕННЯ

16:38
12 жовтня

У Чернівцях незаконно надану площу під аптеку повернуто місту

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Нема пророка у своїй Вітчизні. Принаймні, за життя Нема пророка у своїй Вітчизні. Принаймні, за життя«Проста біблейська істина діє при всіх часах і народах. Український народ і наш час - не виняток.
Буковина ще колись буде гордитися, що її дорогами ходили ноги Івана Назаровича Снігура, Заслуженого майстра народної творчості України. Чернівці будуть пишатися тим, що Іван Назарович майже все своє свідоме життя прожив тут.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені Чернівці облуплені

У зв’язку зі смертю Великого Чернівчанина Івана Снігура, я цього разу не буду розглядати облуплену штукатурку на будинках по вулиці Ольги Кобилянської, а розповім про те, що казав Майстер.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛЕ ПРОТИ СУЧАСНОГО МИНУЛЕ ПРОТИ СУЧАСНОГОКремль не зміг перемогти нас на лінії вогню, тож зробив ставку на інші методи гібридної війни. Він намагається підірвати підтримку України з боку інших держав, а також роздмухати всередині нашої країни суперечності між громадянами різного етнічного походження. Для цього все активніше використовує події минулого, що залишили негативний слід в історичній пам'яті сусідніх народів.
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Що, Де, Коли
14 жовтня о 18.00
у Чернівцях на Центральній площі відбудеться мирна акція протесту StopPutinsWarInUkraine.
15 жовтня о 18.30
15 жовтня о 18.30
16 жовтня о 13.00
у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту вдруге відбудеться фольклорно-етнографічне свято «Осінь весільна».
22 жовтня о 13.00
22 жовтня о 13.00
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Буковинець, який посеред вулиці грабував людей, сяде до в’язниці на 5 з половиною років

Сьогодні, 18:02 / Коментарів: 0
Буковинець, який посеред вулиці грабував людей, сяде до в’язниці на 5 з половиною роківСадгірський районний суд м. Чернівці підтримав принципову позицію Чернівецької місцевої прокуратури та засудив 32-річного жителя с. Задубрівка Заставнівського району за ч. 2 ст. 186 КК України (грабіж, поєднаний з насильством) до 5 років 6 місяців позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Доведено, що у березні 2015 року обвинувачений, перебуваючи у м. Чернівці, посеред вулиці, застосовуючи фізичну силу, пограбував двох громадян.
Зважаючи на те, що зловмисник вчинив вказані кримінальні правопорушення, маючи незняту та непогашену у встановленому законодавством порядку судимість (він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення умисних корисливих злочинів), суд підтримав позицію державного обвинувача та прийняв рішення, що обвинуваченому необхідно призначити покарання, достатнє для його виправлення та попередження нових злочинів, тому засудив буковинця до позбавлення волі.
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