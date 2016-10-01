Буковинець, який посеред вулиці грабував людей, сяде до в’язниці на 5 з половиною років

Садгірський районний суд м. Чернівці підтримав принципову позицію Чернівецької місцевої прокуратури та засудив 32-річного жителя с. Задубрівка Заставнівського району за ч. 2 ст. 186 КК України (грабіж, поєднаний з насильством) до 5 років 6 місяців позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Доведено, що у березні 2015 року обвинувачений, перебуваючи у м. Чернівці, посеред вулиці, застосовуючи фізичну силу, пограбував двох громадян.
Зважаючи на те, що зловмисник вчинив вказані кримінальні правопорушення, маючи незняту та непогашену у встановленому законодавством порядку судимість (він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення умисних корисливих злочинів), суд підтримав позицію державного обвинувача та прийняв рішення, що обвинуваченому необхідно призначити покарання, достатнє для його виправлення та попередження нових злочинів, тому засудив буковинця до позбавлення волі.