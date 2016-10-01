Нема пророка у своїй Вітчизні. Принаймні, за життя«Проста біблейська істина діє при всіх часах і народах. Український народ і наш час - не виняток. Буковина ще колись буде гордитися, що її дорогами ходили ноги Івана Назаровича Снігура, Заслуженого майстра народної творчості України. Чернівці будуть пишатися тим, що Іван Назарович майже все своє свідоме життя прожив тут.
У зв’язку зі смертю Великого Чернівчанина Івана Снігура, я цього разу не буду розглядати облуплену штукатурку на будинках по вулиці Ольги Кобилянської, а розповім про те, що казав Майстер.
Ігор Буркут, політолог:
МИНУЛЕ ПРОТИ СУЧАСНОГОКремль не зміг перемогти нас на лінії вогню, тож зробив ставку на інші методи гібридної війни. Він намагається підірвати підтримку України з боку інших держав, а також роздмухати всередині нашої країни суперечності між громадянами різного етнічного походження. Для цього все активніше використовує події минулого, що залишили негативний слід в історичній пам'яті сусідніх народів.
У Чернівцях по вул.Університетській буде перекрито рух через зйомки фільму
Сьогодні, 17:56 / Коментарів: 0
До уваги водіїв! У зв’язку з проведенням зйомок художнього телевізійного фільму “Заповіт принцеси” 16 жовтня з 09.00 до 16.00 та з 20.00 до 21.00 на вулиці Університетській перекриватимуть рух транспорту, а також буде заборонено стоянку автомобілів.