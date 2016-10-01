Чернівчани хочуть, аби з Центральної площі прибрали хрест, а Турецькій площі повернули звичну назву

Демонтувати з Центральної площі хрест запропонував Іван Брицак. Його петиція набрала сьогодні більше 250 голосів, що змушує міську раду розглянути це прохання
Нагадаємо, раніше чернівчани підтримали встановлення паркової скульптури «Благовіщення архангела Гавриїла пресвятій Марії» В петиції йдеться:
"Згідно статті 35 конституції України, "церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави". Тому прошу не займатись релігієзацією нашого місця, і звільнити популярні громадські місця нашого міста від будь-якої релігійної атрибутики, а саме - демонтувати з центральної площі хрест - а то центральна площа нагадує труну - не встановлювати ніякі релегійні скульптури в парках відпочинку і інших центральних частинах міста - повернути Турецькій площі звичну для чернівчан назву Віра має бути в сердці а не в громадських місцях, і проявлятись вона має в добрих справах а не в скульптурах, хрестах чи іншій атрибутиці.
Джерело: АСС