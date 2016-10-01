В Чернівцях патрульний розбив скло через відмову водія вийти з авто

В Чернівцях патрульний поліцейський розбив скло через те, що водій відмовився вийти з машини і вступив з ним в полеміку про Правила дорожнього руху.
Чоловіка зупинили через один не працюючий габарит. Патрульні вимагали показати права, техпаспорт і страховий поліс. З приводу останнього водій і посперечався.
“Згідно зі ст.16 Закону “Про дорожній рух” водій зобов’язаний “у випадках, передбачених законодавством пред’являти для Перевірки страховий поліс”. Згідно с.21 Закону “Про обов’язкове страхування”, контроль за наявністю полісів відбувається: “відповідними Підрозділами Національної поліції при складанні протоколів стосовно порушень правил дорожнього руху та оформленні матеріалів дорожньо-транспортних пригод”.
Оскільки ніяких протоколів не складали, водій заявив, що вимога пред’явити поліс суперечить закону і дістав закон, щоб процитувати його патрульному поліцейському. Однак, поліцейський заявив, що “ви не виконуєте вимог, виходьте з машини”. Водій попросив поліцейського пред’явити службове посвідчення і заявив що дзвонить 102. Згідно ст.18 Закону “Про Нацполіцію” – поліцейський зобов’язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред’явити на вимогу службове посвідчення”, – пише сайт “Точка зору”.
Після цього, за повідомленням водія, патрульний автоматом розбив скло в машині і витягли водія і неповнолітнього пасажира.
Джерело: Страйк