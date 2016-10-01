На Буковині затримано митника, який вимагав харара

На Буковині митник вимагав 950 доларів хабара
за дозвіл на ввезення бісеру. Про це повідомляє прес-служба УСБУ в Чернівецькій області.
Головного державного інспектора відділу митного оформлення Чернівецької митниці викрили на хабарництві співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою фіскальної служби.
Посадовець вимагав від громадянина України 950 доларів США за безперешкодне ввезення бісеру для вишивання і яблук.
Оперативники спецслужби затримали зловмисника на робочому місці під час одержання неправомірної вигоди. Під час обшуку у службовому кабінеті митника співробітники СБ України також виявили так звану «чорну касу», в якій було майже п’ять тисяч гривень та понад двісті доларів США.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.