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16:54
13 жовтня

В Чернівцях патрульний розбив скло через відмову водія вийти з авто

16:18
13 жовтня

На Буковині затримано митника, який вимагав харара

16:06
13 жовтня

У Чернівцях випав перший сніг

15:55
13 жовтня

Держава стимулюватиме роботу держслужбовців додатковими виплатами

15:52
13 жовтня

Стан тваринництва в Чернівецькій області у січні–вересні 2016 року

15:42
13 жовтня

Чернівецькі депутати відклали питання виділення 1,4 мільйона гривень поліцейським

15:32
13 жовтня

Напередодні Дня захисника України прикордонники провели уроки мужності

13:10
13 жовтня

У Чернівцях відбувся конкурс перевізників на автомаршрутах (перелік)

13:03
13 жовтня

Сьогодні частина Чернівців буде без води

13:01
13 жовтня

Законодавці не підтримали звернення Чернівецької міської ради про обмеження виробництва та використання полімерних пакетів

12:57
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12:25
13 жовтня

У Чернівецькій області з 1 вересня 2016 року розпочали роботу 11 Бюро правової допомоги

11:28
13 жовтня

У Чернівцях 57 безробітних залучать до оформлення субсидій

10:50
13 жовтня

До уваги буковинців! Дублікат втраченого ідентифікаційного номера видають відразу

10:46
13 жовтня

За три квартали з податку на прибуток звітуємо за новою формою

10:46
13 жовтня

Обов’язкові реквізити фіскального чека

10:37
13 жовтня

У Чернівцях запрацював книжковий секонд-хенд

20:01
12 жовтня

В Чернівцях розпочався конкурс для програмістів Wizard's Challenge

20:00
12 жовтня

"Осінь весільна" у музеї просто неба УВАГА - ЗМІНЕНО ДАТУ ПРОВЕДЕННЯ

16:38
12 жовтня

У Чернівцях незаконно надану площу під аптеку повернуто місту

14:03
12 жовтня

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14:03
12 жовтня

Держреєстр платників поповнили майже 7 тисяч чернівчан

14:02
12 жовтня

Графік роботи податкової 14 жовтня

13:57
12 жовтня

За несвоєчасну сплату єдиного внеску – штраф

13:29
12 жовтня

Марафон бізнес-ідей проведуть у Чернівцях

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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені Чернівці облуплені

У зв’язку зі смертю Великого Чернівчанина Івана Снігура, я цього разу не буду розглядати облуплену штукатурку на будинках по вулиці Ольги Кобилянської, а розповім про те, що казав Майстер.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Нема пророка у своїй Вітчизні. Принаймні, за життя Нема пророка у своїй Вітчизні. Принаймні, за життя«Проста біблейська істина діє при всіх часах і народах. Український народ і наш час - не виняток.
Буковина ще колись буде гордитися, що її дорогами ходили ноги Івана Назаровича Снігура, Заслуженого майстра народної творчості України. Чернівці будуть пишатися тим, що Іван Назарович майже все своє свідоме життя прожив тут.

Ігор БУРКУТ, політолог:

НАРОДНА ВІЙНА НАРОДНА ВІЙНАНарод перемогти неможливо. Буває, що велика держава нападає на маленьку, проте війну програє. Наприклад, США - наймогутніша країна сучасного світу, програла значно меншому і слабшому В'єтнаму. Так і могутній СССР не зміг перемогти відсталий Афганістан. Загарбники наштовхнулися на опір народу і мусили відступити. Досвід народних воєн згодиться сучасній Україні на випадок розширення російської агресії.
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13 жовтня о 12.00
в конференц-залі українського Народного Дому (вул. Ломоносова, 2) відбудеться презентація Чернівецького ресурсного центру підтримки місцевої демократії.
13 жовтня о 14.30
в Ратуші (м.Чернівці, Центральна площа, 1, каб. 202) відбудеться круглий стіл на тему: «Формування місцевої демократії в Чернівцях – нові можливості для громадян та виклики для місцевого самоврядування».
Йтиметься про
13 жовтня о 16.00
13 жовтня о 16.00
14 жовтня о 18.00
у Чернівцях на Центральній площі відбудеться мирна акція протесту StopPutinsWarInUkraine.
15 жовтня о 18.30
15 жовтня о 18.30
16 жовтня о 13.00
у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту вдруге відбудеться фольклорно-етнографічне свято «Осінь весільна».
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Держава стимулюватиме роботу держслужбовців додатковими виплатами

Сьогодні, 15:55 / Коментарів: 0
Урядом затверджено Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям.
Для мотивації працівників державних органів визначено механізм застосування додаткових стимулюючих виплат державним службовцям у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи.
Керівники державної служби в державному органі у межах економії фонду оплати праці мають право встановлювати державним службовцям додаткові стимулюючі виплати.
До додаткових стимулюючих виплат державним службовцям належать надбавки:
1) за інтенсивність праці;
2) за виконання особливо важливої роботи.
Надбавка за інтенсивність праці та надбавка за виконання особливо важливої роботи (далі — надбавки) встановлюються державним службовцям у відсотках до посадового окладу.
Надбавка за інтенсивність праці встановлюється державним службовцям з урахуванням таких критеріїв:
1) якість і складність підготовлених документів;
2) терміновість виконання завдань, опрацювання та підготовки документів;
3) ініціативність у роботі.
Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється державним службовцям з урахуванням таких критеріїв:
1) виконання завдань та функцій щодо реалізації пріоритетних напрямів державної політики, участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, проведення експертизи таких актів;
2) виконання роботи, що вимагає від працівника особливої організаційно-виконавчої компетентності та відповідальності, результатом якої є підвищення ефективності управління.
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни надбавки скасовуються або їх розмір зменшується.

Про це повідомила Людмила Пилипів, провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області
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