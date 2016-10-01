Стан тваринництва в Чернівецькій області у січні–вересні 2016 року

У січні–вересні 2016р. в області вироблено 39,4 тис.т м’яса в живій вазі, 217,1 тис.т молока, 281,2 млн.шт. яєць та 112 т вовни. У порівнянні з січнем–вереснем 2015р. обсяг виробництва м’яса зменшився на 2,3%, молока – на 2,5%, яєць – на 8,8%, вовни – на 4,7%. Про це повідомляє Г. Петрова, Заступник начальника Головного управління статистики в Чернівецькій області.

На 1 жовтня 2016р., за розрахунками, в області утримувалось 102,4 тис. голів великої рогатої худоби (з них 58,2 тис. корів), 173,2 тис. – свиней, 53,4 тис. – овець і кіз та 3,7 млн. голів птиці. Порівняно з 1 жовтня 2015р. в області зафіксовано збільшення поголів’я свиней на 0,2%, овець та кіз – на 0,7%, птиці – на 1,9%. Водночас поголів’я великої рогатої худоби залишилося без змін при одночасному зменшенні корів на 0,3%.