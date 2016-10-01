Чернівецькі депутати відклали питання виділення 1,4 мільйона гривень поліцейським

У депутатів виникла низка запитань до якості програми та роботи поліції у Чернівцях. Під час обговорення на сесії з’ясувалось, що на близько 100 гральних закладів відкрито лише 5 кримінальних проваджень, а ситуація з автотранспортом у місті погіршилася. Народні обранці заявляють, що нерідко поліція перекидає свої обов’язки на громадян.
Тому прийняття комплексної Програми профілактики правопорушень та протидії злочинності в місті Чернівцях на 2016-2018 роки відтермінували. На її реалізацію із міського бюджету передбачено виділити трохи більше як 1,4 мільйона гривень. У документі, зокрема, йдеться про придбання для патрульних поліцейських велосипедів та відеореєстраторів.
До розгляду програми профілактики правопорушень та протидії злочинності повернуться через 2 тижні, після вивчення результатів діяльності правоохоронців
Джерело: Чернівецький промінь