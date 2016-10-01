Напередодні Дня захисника України прикордонники провели уроки мужності

Напередодні свята Дня захисника України співробітники Державної прикордонної служби України провели уроки мужності у багатьох школах, в тому числі і у навчальних закладах в Чернівецької області.



Прикордонники Чернівецького загону завітали до учнів багатопрофільного ліцею для обдарованих дітей. Військовослужбовці ознайомили дітей зі специфікою захисту державних рубежів. Ліцеїстам показали невеличкий відеоряд про життя та побут прикордонників і як здійснюється охорона кордону і пропускні операції в пунктах пропуску. Крім того, старшокласникам розповіли про участь «зелених кашкетів» в антитерорестичній операції на сході нашої країни. У свою чергу, учні, які із захопленням слухали розповіді прикордонників, подякували військовим за те, що охороняють спокій України. Вони розповіли, що і самі не раз передавали волонтерам допомогу для бійців, які служать у зоні АТО, в тому числі і прикордонників. Крім дитячих малюнків, ліцеїсти надсилали синьо-жовті стяги, щоб бійці на прапорах залишали свої побажання, повернення яких діти очікували із нетерпінням.