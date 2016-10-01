Злітну смугу чернівецького аеропорту відремонтують до кінця листопада

З підрядником ТОВ «Компанія «Євродор» 11 жовтня укладено договір щодо виконання робіт з капітального ремонту злітно-посадкової смуги комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Чернівці».
Як переможець тендерних торгів, «Компанія «Євродор» зобов’язується виконати усі роботи у строк до 30 листопада 2016 року.
Їх вартість складає 17 700 000 гривень.
Вказану закупівлю буде здійснено за рахунок державного бюджету України. За оцінками експертів модернізація злітно-посадкової смуги дозволить збільшити кількість авіарейсів і пасажиропотік у Чернівцях - повідомляє прес-служба міської ради.