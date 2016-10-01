Злітну смугу чернівецького аеропорту відремонтують до кінця листопада

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Новини
13:10
13 жовтня

У Чернівцях відбувся конкурс перевізників на автомаршрутах (перелік)

13:03
13 жовтня

Сьогодні частина Чернівців буде без води

13:01
13 жовтня

Законодавці не підтримали звернення Чернівецької міської ради про обмеження виробництва та використання полімерних пакетів

12:57
13 жовтня

72% українців вважають себе бідними

12:25
13 жовтня

У Чернівецькій області з 1 вересня 2016 року розпочали роботу 11 Бюро правової допомоги

11:28
13 жовтня

У Чернівцях 57 безробітних залучать до оформлення субсидій

10:50
13 жовтня

До уваги буковинців! Дублікат втраченого ідентифікаційного номера видають відразу

10:46
13 жовтня

За три квартали з податку на прибуток звітуємо за новою формою

10:46
13 жовтня

Обов’язкові реквізити фіскального чека

10:37
13 жовтня

У Чернівцях запрацював книжковий секонд-хенд

20:01
12 жовтня

В Чернівцях розпочався конкурс для програмістів Wizard's Challenge

20:00
12 жовтня

"Осінь весільна" у музеї просто неба

16:38
12 жовтня

У Чернівцях незаконно надану площу під аптеку повернуто місту

14:03
12 жовтня

Чернівецькі працедавці поповнили соцфонди на майже 600 тис. грн.

14:03
12 жовтня

Держреєстр платників поповнили майже 7 тисяч чернівчан

14:02
12 жовтня

Графік роботи податкової 14 жовтня

13:57
12 жовтня

За несвоєчасну сплату єдиного внеску – штраф

13:29
12 жовтня

Марафон бізнес-ідей проведуть у Чернівцях

13:21
12 жовтня

Чернівці з німецьким містом Мангайм реалізовуватимуть спільні проекти

13:06
12 жовтня

12 жовтня у Чернівцях оголошено Днем жалоби

17:15
11 жовтня

На Буковині урочисто відправили юнаків до війська

17:10
11 жовтня

У Новоселицькому районі діти підпалили півтонни кукурудзяних стебел та дерев’яний паркан

15:29
11 жовтня

У Чернівцях обговорять нові можливості для розвитку місцевої демократії

14:44
11 жовтня

Грандіозна музична подія в житті Чернівців

14:27
11 жовтня

Чернівецькі підприємства сплатили 25,4 млн. грн. податкового боргу

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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені Чернівці облупленіУ зв’язку зі смертю Великого Чернівчанина Івана Снігура, я цього разу не буду розглядати облуплену штукатурку на будинках по вулиці Ольги Кобилянської, а розповім про те, що казав Майстер.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Нема пророка у своїй Вітчизні. Принаймні, за життя Нема пророка у своїй Вітчизні. Принаймні, за життя«Проста біблейська істина діє при всіх часах і народах. Український народ і наш час - не виняток.
Буковина ще колись буде гордитися, що її дорогами ходили ноги Івана Назаровича Снігура, Заслуженого майстра народної творчості України. Чернівці будуть пишатися тим, що Іван Назарович майже все своє свідоме життя прожив тут.

Ігор БУРКУТ, політолог:

НАРОДНА ВІЙНА НАРОДНА ВІЙНАНарод перемогти неможливо. Буває, що велика держава нападає на маленьку, проте війну програє. Наприклад, США - наймогутніша країна сучасного світу, програла значно меншому і слабшому В'єтнаму. Так і могутній СССР не зміг перемогти відсталий Афганістан. Загарбники наштовхнулися на опір народу і мусили відступити. Досвід народних воєн згодиться сучасній Україні на випадок розширення російської агресії.
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Що, Де, Коли
13 жовтня о 12.00
в конференц-залі українського Народного Дому (вул. Ломоносова, 2) відбудеться презентація Чернівецького ресурсного центру підтримки місцевої демократії.
13 жовтня о 14.30
в Ратуші (м.Чернівці, Центральна площа, 1, каб. 202) відбудеться круглий стіл на тему: «Формування місцевої демократії в Чернівцях – нові можливості для громадян та виклики для місцевого самоврядування».
Йтиметься про
13 жовтня о 16.00
13 жовтня о 16.00
14 жовтня о 18.00
у Чернівцях на Центральній площі відбудеться мирна акція протесту StopPutinsWarInUkraine.
15 жовтня о 18.30
15 жовтня о 18.30
16 жовтня о 13.00
у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту вдруге відбудеться фольклорно-етнографічне свято «Осінь весільна».
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Злітну смугу чернівецького аеропорту відремонтують до кінця листопада

Сьогодні, 13:14 / Коментарів: 0
Злітну смугу чернівецького аеропорту відремонтують до кінця листопадаЗ підрядником ТОВ «Компанія «Євродор» 11 жовтня укладено договір щодо виконання робіт з капітального ремонту злітно-посадкової смуги комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Чернівці».

Як переможець тендерних торгів, «Компанія «Євродор» зобов’язується виконати усі роботи у строк до 30 листопада 2016 року.

Їх вартість складає 17 700 000 гривень.

Вказану закупівлю буде здійснено за рахунок державного бюджету України. За оцінками експертів модернізація злітно-посадкової смуги дозволить збільшити кількість авіарейсів і пасажиропотік у Чернівцях - повідомляє прес-служба міської ради.
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