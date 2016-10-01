У Чернівцях відбувся конкурс перевізників на автомаршрутах (перелік)

Конкурс з визначення пасажирських перевізників на автобусних маршрутах міста відбувся 12 жовтня
Згідно рішення конкурсного комітету маршрути та терміни дії угод розподілились наступним чином.
Номер маршруту Перевізник Термін дії договору
1 Комунальне підприємство «Чернівецьке тролейбусне управління» 1 рік
2 ТОВ «Денисівка-1» 1 рік
3 ПП Ілащук О.Г 1 рік
4 ТОВ «Денисівка-1» 1 рік
6 ТОВ «Денисівка-1» 1 рік
10а ПП «Багіра» 1 рік
19 Угоди не укладені –
21 ПП Пуздряк М.М 1 рік
23 ТОВ «Денисівка-1» 1 рік
36 ТОВ «Буковина Транс Екіпаж» 1 рік
5 ТОВ «Денисівка -1» 3 роки
7 ТОВ «Буковина Транс Екіпаж» 1 рік
8 ПП Павел В.І. 1 рік
10 Угоди неукладені –
11 ТОВ «Тарас2002» 3 роки
12 ТОВ ТП «Тарас2001» 1 рік
13 ТОВ «Денисівка -1» 1 рік
15 ТОВ «Буковина Транс Екіпаж» 1 рік
16 ПП Кирдей І.І. 1 рік
17 ПП Кирдей І.І. 1 рік
18 ТОВ «Буковина Транс Екіпаж» 3 роки
20 ТОВ ТП «Чернівці» 1 рік
22 ПП Гарабажіу А.В. 1 рік
24 ПП Вигнан А.М. 1 рік
25 ПП Юрковський В.І. 1 рік
29 ТОВ «Чернівці-2004» 1 рік
30 ПП Бічер Г.Л. 1 рік
30 ПП Мунтян Г.М. 1 рік
30 ПП Мунтян М.Г. 1 рік
32 ПП Аміхалакіоає М.Д. 1 рік
32 ПП Богданюк С.О. 1 рік
33 ПП Гнатюк І.В. 1 рік
34 ТОВ «Денисівка -1» 1 рік
35 ПП Бабій В.І. 1 рік 3
5 ПП Москалюк М.П. 1 рік
37 ТОВ «Буковина Транс Екіпаж» 1 рік
39 ТОВ «Діліжанс» 3 роки
41 ПП Галан Я.І. 3 роки
42 ТОВ «Денисівка -1» 1 рік
43 ПП Ілащук О.Г. 1 рік
Рішення по визначенню перевізників по маршрутах №10 та № 19 рішення буде прийнято на наступному конкурсі.
Джерело: прес-служба міської ради