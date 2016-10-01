У Чернівцях відбувся конкурс перевізників на автомаршрутах (перелік)

Конкурс з визначення пасажирських перевізників на автобусних маршрутах міста відбувся 12 жовтня



Згідно рішення конкурсного комітету маршрути та терміни дії угод розподілились наступним чином.



Номер маршруту Перевізник Термін дії договору



1 Комунальне підприємство «Чернівецьке тролейбусне управління» 1 рік



2 ТОВ «Денисівка-1» 1 рік



3 ПП Ілащук О.Г 1 рік



4 ТОВ «Денисівка-1» 1 рік



6 ТОВ «Денисівка-1» 1 рік



10а ПП «Багіра» 1 рік



19 Угоди не укладені –



21 ПП Пуздряк М.М 1 рік



23 ТОВ «Денисівка-1» 1 рік



36 ТОВ «Буковина Транс Екіпаж» 1 рік



5 ТОВ «Денисівка -1» 3 роки



7 ТОВ «Буковина Транс Екіпаж» 1 рік



8 ПП Павел В.І. 1 рік



10 Угоди неукладені –



11 ТОВ «Тарас2002» 3 роки



12 ТОВ ТП «Тарас2001» 1 рік



13 ТОВ «Денисівка -1» 1 рік



15 ТОВ «Буковина Транс Екіпаж» 1 рік



16 ПП Кирдей І.І. 1 рік



17 ПП Кирдей І.І. 1 рік



18 ТОВ «Буковина Транс Екіпаж» 3 роки



20 ТОВ ТП «Чернівці» 1 рік



22 ПП Гарабажіу А.В. 1 рік



24 ПП Вигнан А.М. 1 рік



25 ПП Юрковський В.І. 1 рік



29 ТОВ «Чернівці-2004» 1 рік



30 ПП Бічер Г.Л. 1 рік



30 ПП Мунтян Г.М. 1 рік



30 ПП Мунтян М.Г. 1 рік



32 ПП Аміхалакіоає М.Д. 1 рік



32 ПП Богданюк С.О. 1 рік



33 ПП Гнатюк І.В. 1 рік



34 ТОВ «Денисівка -1» 1 рік



35 ПП Бабій В.І. 1 рік 3



5 ПП Москалюк М.П. 1 рік



37 ТОВ «Буковина Транс Екіпаж» 1 рік



39 ТОВ «Діліжанс» 3 роки



41 ПП Галан Я.І. 3 роки



42 ТОВ «Денисівка -1» 1 рік



43 ПП Ілащук О.Г. 1 рік



Рішення по визначенню перевізників по маршрутах №10 та № 19 рішення буде прийнято на наступному конкурсі.



Джерело: прес-служба міської ради