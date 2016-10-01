Сьогодні частина Чернівців буде без води

Увага! Відключення від водопостачання (Проспект Незалежності, вул. Головна, Буковинська, Чкалова)



У зв’язку аварійно-ремонтними роботами на Проспекті Незалежності, 48 буде припинено водопостачання 13 жовтня з 12.00 год. до 20.00 год.



Без води будуть наступні вулиці : Пр. Незалежності з 40 по 78 та 83 по 111, Миколайчука, Стефюка, Головна частково, Ковальчука, Чкалова, Буковинська, Трепка, Куйбишева та прилеглі. КП Чернівціводоканал просить вибачення за тимчасові незручності - повідомляє прес-служба міської ради.

