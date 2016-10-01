Законодавці не підтримали звернення Чернівецької міської ради про обмеження виробництва та використання полімерних пакетів

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Верховної Ради України у відповідь на звернення Чернівецької міської ради щодо підтримки законопроекту про обмеження виробництва, використання, ввезення і розповсюдження полімерних пакетів повідомив, що рекомендував ВРУ цей законопроект відхилити. Не підтримали згаданий законопроект також Міністерство фінансів , Мінрегіон та Головне науково-експертне управління ВРУ.



За експертними висновками, впровадження заборони на виробництво, використання, ввезення і розповсюдження полімерних пакетів та упаковок тривалого розчеплення без надання альтернативи використання таких пакетів і упаковок може ускладнити реалізацію положень проекту цього закону на практиці. Також звернуто увагу, що у законопроекті не визначено чіткого механізму правовідносин, спрямованих на досягнення визначених ним цілей. Експерти вважають, що в запропонованій редакції зазначений законопроект не відповідає положенням Директиви 94/62/СС та Угоді СОТ про технічні бар’єри в торгівлі.



Довідково. Чернівецька міська рада у порядку розгляду електронної петиції Ніколаєва І.В. звернулася до Верховної Ради України з клопотанням запровадити заборону /обмеження використання поліетиленових пакетів в магазинах,точках продажу товарів та підтримати законопроект “Про обмеження виробництва, використання, ввезення і розповсюдження полімерних пакетів”. Водночас міська рада рекомендувала суб’єктам господарювання сфери торгівлі пропонувати покупцям альтернативу використанню одноразових поліетиленових пакетів – біологічні полімерні чи паперові пакети, багаторазові торбини тощо.