72% українців вважають себе бідними

За підсумками вибіркового опитування членів домогосподарств, які брали участь в обстеженні умов життя домогосподарств, щодо самооцінки рівня своєї матеріальної забезпеченості у січні п.р., 63,9% домогосподарств області відносять себе до бідних, по Україні – 72,3%.
Не вдавалося забезпечити навіть достатнє харчування 1,1% домогосподарств області (по Україні – 4,9%), з них 85,4% (по Україні – 19,0%) повідомили, що можливість харчуватися гарячими стравами вони мали майже кожного дня, 14,6% (79,9%) – щодня.
За останній рік випадків, коли хто-небудь з членів домогосподарств не харчувався зовсім протягом доби, та, коли через відсутність грошей не мали можливості оплачувати перебування дітей в дитсадку, не зафіксовано.
Більше половини домогосподарств (58,1%) вважає, що їх матеріальний стан за останні 12 місяців погіршився (по Україні – 65,7%), 42,5% – погіршиться на наступні 12 місяців (по Україні – 50,3%).
Т.Г.Сарчинська
Начальник Головного управління