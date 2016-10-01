У Чернівецькій області з 1 вересня 2016 року розпочали роботу 11 Бюро правової допомоги

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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені Чернівці облупленіУ зв’язку зі смертю Великого Чернівчанина Івана Снігура, я цього разу не буду розглядати облуплену штукатурку на будинках по вулиці Ольги Кобилянської, а розповім про те, що казав Майстер.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Нема пророка у своїй Вітчизні. Принаймні, за життя Нема пророка у своїй Вітчизні. Принаймні, за життя«Проста біблейська істина діє при всіх часах і народах. Український народ і наш час - не виняток.
Буковина ще колись буде гордитися, що її дорогами ходили ноги Івана Назаровича Снігура, Заслуженого майстра народної творчості України. Чернівці будуть пишатися тим, що Іван Назарович майже все своє свідоме життя прожив тут.

Ігор БУРКУТ, політолог:

НАРОДНА ВІЙНА НАРОДНА ВІЙНАНарод перемогти неможливо. Буває, що велика держава нападає на маленьку, проте війну програє. Наприклад, США - наймогутніша країна сучасного світу, програла значно меншому і слабшому В'єтнаму. Так і могутній СССР не зміг перемогти відсталий Афганістан. Загарбники наштовхнулися на опір народу і мусили відступити. Досвід народних воєн згодиться сучасній Україні на випадок розширення російської агресії.
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в Ратуші (м.Чернівці, Центральна площа, 1, каб. 202) відбудеться круглий стіл на тему: «Формування місцевої демократії в Чернівцях – нові можливості для громадян та виклики для місцевого самоврядування».
Йтиметься про
13 жовтня о 16.00
13 жовтня о 16.00
14 жовтня о 18.00
у Чернівцях на Центральній площі відбудеться мирна акція протесту StopPutinsWarInUkraine.
15 жовтня о 18.30
15 жовтня о 18.30
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у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту вдруге відбудеться фольклорно-етнографічне свято «Осінь весільна».
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У Чернівецькій області з 1 вересня 2016 року розпочали роботу 11 Бюро правової допомоги

Сьогодні, 12:25 / Коментарів: 0
У Чернівецькій області з 1 вересня 2016 року розпочали роботу 11 Бюро правової допомоги. 7 з них відкрито у Герцаївському, Глибоцькому, Заставнівському, Кіцманському, Новоселицькому, Сторожинецькому районах та м. Чернівці. Вказані бюро є структурними підрозділами Чернівецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Отримати безоплатну правову допомогу можна за такими адресами:

У Чернівецькій області з 1 вересня 2016 року розпочали роботу 11 Бюро правової допомоги


- м. Герца, вул. Шикули, 4, тел. (03740) 2-10-46;
- смт. Глибока, вул. Борцям за волю України, 2а, тел. (03734) 2-41-40;
- м. Заставна, вул. Д. Галицького, 1а, тел. (03737) 3-11-87;
- м. Кіцмань, вул. Незалежності, 83, тел. (03736) 2-10-38;
- м. Новоселиця, вул. Клубна, 3, тел. (03733) 5-07-20;
- м. Сторожинець, вул. Чернівецька, 6а, тел. (03735) 2-28-99;
- м. Чернівці, вул. Підкови, 2 (Садгірський район) , тел. (0372) 56-25-85.

За період з 1 вересня по даний час працівники Чернівецького МЦ з надання БВПД, включаючи Бюро правової допомоги проконсультували більше 500 осіб. Найбільше питань, з якими звертаються громадяни це питання земельних, спадкових, сімейних правовідносин та соціального забезпечення.

Основним завданням Бюро правової допомоги є правопросвітництво у територіальних громадах, надання безоплатної первинної правової допомоги, забезпечення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги, надання безоплатної вторинної правової допомоги (крім захисту) та забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції.

Діяльність Бюро правової допомоги спрямована на досягнення цілей:
- підвищення правової грамотності мешканців сільської місцевості та малих міст;
- сприяння досудовому врегулюванню цивільних та адміністративних спорів і зменшення навантаження на судову систему;
- зменшення ризику обмеження доступу до права і правосуддя для найбільш соціально вразливих суспільних верств внаслідок запровадження виключного права адвокатів на представництво в суді та браком адвокатів у сільській місцевості та малих містах;
- зменшення домашнього насильства, дискримінації та попередження злочинності, насамперед, серед неповнолітніх;
- посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад;
- сприяння більшій залученості територіальних громад до роботи сформованих ними органів місцевого самоврядування;
- оперативна синхронна комунікація змісту реформ, які проводяться Урядом у сфері освіти, охорони здоров'я, соціальній та інших сферах, на рівні територіальних громад;
- запобігання побутовій корупції на базовому рівні.

Наші принципи роботи: якісна правова допомога, індивідуальний підхід до кожного клієнта, залучення висококваліфікованих фахівців.

Детальну інформацію можна отримати за адресою: м. Чернівці, вул. Університетська, 1 або за номерами телефонів: 51-36-12, 51-36-14 та за номером гарячої лінії 0-800-213-103.
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