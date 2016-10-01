У Чернівецькій області з 1 вересня 2016 року розпочали роботу 11 Бюро правової допомоги. 7 з них відкрито у Герцаївському, Глибоцькому, Заставнівському, Кіцманському, Новоселицькому, Сторожинецькому районах та м. Чернівці. Вказані бюро є структурними підрозділами Чернівецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Отримати безоплатну правову допомогу можна за такими адресами:- м. Герца, вул. Шикули, 4, тел. (03740) 2-10-46;- смт. Глибока, вул. Борцям за волю України, 2а, тел. (03734) 2-41-40;- м. Заставна, вул. Д. Галицького, 1а, тел. (03737) 3-11-87;- м. Кіцмань, вул. Незалежності, 83, тел. (03736) 2-10-38;- м. Новоселиця, вул. Клубна, 3, тел. (03733) 5-07-20;- м. Сторожинець, вул. Чернівецька, 6а, тел. (03735) 2-28-99;- м. Чернівці, вул. Підкови, 2 (Садгірський район) , тел. (0372) 56-25-85.За період з 1 вересня по даний час працівники Чернівецького МЦ з надання БВПД, включаючи Бюро правової допомоги проконсультували більше 500 осіб. Найбільше питань, з якими звертаються громадяни це питання земельних, спадкових, сімейних правовідносин та соціального забезпечення.Основним завданням Бюро правової допомоги є правопросвітництво у територіальних громадах, надання безоплатної первинної правової допомоги, забезпечення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги, надання безоплатної вторинної правової допомоги (крім захисту) та забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції.Діяльність Бюро правової допомоги спрямована на досягнення цілей:- підвищення правової грамотності мешканців сільської місцевості та малих міст;- сприяння досудовому врегулюванню цивільних та адміністративних спорів і зменшення навантаження на судову систему;- зменшення ризику обмеження доступу до права і правосуддя для найбільш соціально вразливих суспільних верств внаслідок запровадження виключного права адвокатів на представництво в суді та браком адвокатів у сільській місцевості та малих містах;- зменшення домашнього насильства, дискримінації та попередження злочинності, насамперед, серед неповнолітніх;- посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад;- сприяння більшій залученості територіальних громад до роботи сформованих ними органів місцевого самоврядування;- оперативна синхронна комунікація змісту реформ, які проводяться Урядом у сфері освіти, охорони здоров'я, соціальній та інших сферах, на рівні територіальних громад;- запобігання побутовій корупції на базовому рівні.Наші принципи роботи: якісна правова допомога, індивідуальний підхід до кожного клієнта, залучення висококваліфікованих фахівців.Детальну інформацію можна отримати за адресою: м. Чернівці, вул. Університетська, 1 або за номерами телефонів: 51-36-12, 51-36-14 та за номером гарячої лінії 0-800-213-103.