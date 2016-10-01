ПРИВІТАННЯ ЗАХИСНИКАМ ВІТЧИЗНИ!

Шановні ветерани та військовослужбовці!Приміть щирі вітання з Днем захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці! Ці знаменні дати символізують зв’язок поколінь, давню історичну традицію, а тому особливо шануються українцями.Пресвята Богородиця вважалася покровителькою і заступницею славного війська козацького та всього українського народу. І сьогодні ми звертаємось до Матері Божої з проханням про мир, добро, благополуччя, про гідне і щасливе майбутнє нашого народу. Аби на людей зійшла благодать, а душі наповнилися любов’ю, щирістю і всепрощенням.Щиро дякую усьому особовому складу військової частини А2308 за сумлінне виконання конституційного обов’язку, відвагу, героїзм та самопожертву, продемонстровані у ході антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.У цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю воїнів, які віддали своє життя за нашу благословенну українську землю. Вічна їм слава!Висловлюю вдячність ветеранам війни та військової служби за їхню активну громадянську позицію у справі виховання майбутніх воїнів та вагомий внесок у відновлення боєздатності Українського війська.Сердечно бажаю вам щастя, радості, добра та наснаги на успішні починання на користь нашої рідної України. Нехай єднає нас незгасне світло віри і допомагає високе покровительство Пресвятої Богородиці.Анатолій ЛЯСКА,командир військової частини А2308,полковник