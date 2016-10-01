У Чернівцях 57 безробітних залучать до оформлення субсидій

Ще кілька років тому субсидію в Україні отримували лише ті, хто ледь кінці з кінцями зводив. Загалом же населення країни сплачувало за комунальні послуги самотужки. Однак торік усе змінилося – у зв’язку з підвищенням тарифів, кризовими явищами в економіці на державну допомогу стали претендувати переважна більшість українців. Для когось наявність субсидії означала економію і без того нечисленних заощаджень, для інших же реальну допомогу. Тож в органах соціального захисту дедалі зростають черги, а це спричинює додаткове навантаження на працівників органів соцзахисту. За таких обставин, щоби полегшити їхню роботу та зняти напругу, свою допомогу запропонувала служба зайнятості.



«Співпраця Державної служби зайнятості з органами місцевої влади та самоврядування щодо залучення безробітних громадян до участі у громадських та тимчасових роботах допомагає вирішити питання тимчасової зайнятості безробітних громадян регіону», – наголошує директор Чернівецького обласного центру зайнятості Роман Криган.



Безробітні допомагатимуть в підготовці необхідних пакетів документів для подачі в управління праці та соціального захисту населення, проводитимуть інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо призначення субсидій.



Наразі спеціалісти обласної служби зайнятості здійснюють підбір відповідних кваліфікованих кадрів на місцевому рівні. Передбачається, що у жовтні до таких робіт залучать 57 безробітних: з них 14 за кошти місцевого бюджету, 10 – на умовах співфінансування місцевого бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, 33 особи – за кошти Фонду - повідомляє відділ організаційної та інформаційної роботи

Чернівецького обласного центру зайнятості.