Вітання голови облради Івана Мунтяна з нагоди Дня захисника України

Шановні військовослужбовці, учасники бойових дій, ветерани війни!Щиросердно вітаю вас з нагоди воістину знаменного свята – Дня захисника України! Це свято носить об’єднавчий характер, адже гуртує усіх українців довкола ідеї захисту своїх законних інтересів, своїх родин та своєї держави. Споконвіку у цей день наш народ вшановував своїх оборонців, які за покликом душі захищали мир та спокій на українській землі.Нині ж, коли на Сході України точиться запекла боротьба за незалежність і суверенітет нашої держави, це свято набуло особливого значення. Адже сьогодні від стійкості духу та бойової майстерності новітніх захисників України залежить те, яким буде наше майбутнє та майбутнє наших дітей. Саме тому в українському суспільстві повага до тих, хто захищає Батьківщину, завжди буде високою.У цей святковий день сердечно зичу вам і вашим родинам міцного здоров’я, оптимізму, життєвих гараздів та добробуту, а також наснаги й успіхів у вашій звитяжній службі в ім’я миру і спокою на нашій благословенній землі. Нехай береже вас Бог!Принагідно хочу подякувати усім буковинським воїнам за самовіддану службу та зразкове виконання своїх конституційних обов’язків та висловити щире співчуття рідним і близьким загиблих Героїв.З повагоюГолова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян