На Буковині ПриватБанк буде працювати онлайн без вихідних

В День захисника України та День Українського козацтва ПриватБанк буде обслуговувати клієнтів цілодобово без вихідних і перерв.День захисника України — свято, що відзначається в Україні 14 жовтня у день святої Покрови Пресвятої Богородиці водночас з Днем Українського козацтва. З 2015 року - є державним святом і неробочим днем.В п’ятницю 14 жовтня в Чернівцях працюватиме чергове відділення “Супермаркет кредитів” на Калинівському ринку, для всіх інших відділень день буде вихідним, а вже з 15 жовтня ПриватБанк працюватиме в звичному режимі.У період святкування Дня захисників України всі сервіси ПриватБанку будуть доступні клієнтам в онлайн режимі 24/7/365. Функціонуватимуть дистанційні сервіси, термінали самообслуговування та банкомати.Без вихідних працюватиме сервіс Приват24 і мобільні додатки ПриватБанку, за допомогою яких можна буде сплатити рахунок, купити квиток на транспорт, отримати чи відправити переказ, поповнити депозитний рахунок чи рахунок мобільного оператора та здійснити інші послуги.Скористатися популярними послугами та сервісами (перекази, платежі, погашення кредитів та інше) можна через банкомати і термінали ПриватБанку, адреси яких можна дізнатись на сайті.