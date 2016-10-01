Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
12:25
13 жовтня

У Чернівецькій області з 1 вересня 2016 року розпочали роботу 11 Бюро правової допомоги

11:28
13 жовтня

У Чернівцях 57 безробітних залучать до оформлення субсидій

10:50
13 жовтня

До уваги буковинців! Дублікат втраченого ідентифікаційного номера видають відразу

10:46
13 жовтня

За три квартали з податку на прибуток звітуємо за новою формою

10:46
13 жовтня

Обов’язкові реквізити фіскального чека

10:37
13 жовтня

У Чернівцях запрацював книжковий секонд-хенд

20:01
12 жовтня

В Чернівцях розпочався конкурс для програмістів Wizard's Challenge

20:00
12 жовтня

"Осінь весільна" у музеї просто неба

16:38
12 жовтня

У Чернівцях незаконно надану площу під аптеку повернуто місту

14:03
12 жовтня

Чернівецькі працедавці поповнили соцфонди на майже 600 тис. грн.

14:03
12 жовтня

Держреєстр платників поповнили майже 7 тисяч чернівчан

14:02
12 жовтня

Графік роботи податкової 14 жовтня

13:57
12 жовтня

За несвоєчасну сплату єдиного внеску – штраф

13:29
12 жовтня

Марафон бізнес-ідей проведуть у Чернівцях

13:21
12 жовтня

Чернівці з німецьким містом Мангайм реалізовуватимуть спільні проекти

13:06
12 жовтня

12 жовтня у Чернівцях оголошено Днем жалоби

17:15
11 жовтня

На Буковині урочисто відправили юнаків до війська

17:10
11 жовтня

У Новоселицькому районі діти підпалили півтонни кукурудзяних стебел та дерев’яний паркан

15:29
11 жовтня

У Чернівцях обговорять нові можливості для розвитку місцевої демократії

14:44
11 жовтня

Грандіозна музична подія в житті Чернівців

14:27
11 жовтня

Чернівецькі підприємства сплатили 25,4 млн. грн. податкового боргу

14:26
11 жовтня

На алко – тютюнові ліцензії чернівецькі підприємці витратили більше 10 млн. грн.

14:25
11 жовтня

Буковинські поліцейські, котрі не пройшли атестацію, подають апеляцію до атестаційних комісій та звертаються до суду

14:24
11 жовтня

Обов’язкові реквізити фіскального чека

14:23
11 жовтня

Буковинця притягнуто до відповідальності за незаконне вивезення пиломатеріалів

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Нема пророка у своїй Вітчизні. Принаймні, за життя Нема пророка у своїй Вітчизні. Принаймні, за життя«Проста біблейська істина діє при всіх часах і народах. Український народ і наш час - не виняток.
Буковина ще колись буде гордитися, що її дорогами ходили ноги Івана Назаровича Снігура, Заслуженого майстра народної творчості України. Чернівці будуть пишатися тим, що Іван Назарович майже все своє свідоме життя прожив тут.

Ігор БУРКУТ, політолог:

НАРОДНА ВІЙНА НАРОДНА ВІЙНАНарод перемогти неможливо. Буває, що велика держава нападає на маленьку, проте війну програє. Наприклад, США - наймогутніша країна сучасного світу, програла значно меншому і слабшому В'єтнаму. Так і могутній СССР не зміг перемогти відсталий Афганістан. Загарбники наштовхнулися на опір народу і мусили відступити. Досвід народних воєн згодиться сучасній Україні на випадок розширення російської агресії.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану проти Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану протиНа Буковині окремі лідери румунських громадських організацій і товариств зробили спробу великої провокації, спрямовану на дестабілізацію ситуації в краї та загострення стосунків між двома державами.
Вони написали листа представникам ЄС, США та Канади в Україні, Представництву ЄС в Україні, представництву ОБСЕ в Україні. У ньому звели наклеп на державу, у якій проживають і громадянами якої на даний час є.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
Вакансии
Загрузка…
работа в запорожье
работа в донецке
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Чернівецький першокласник, який випав у школі з вікна, ...Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану пр ...Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 23-33, 2 ...У людей, що отруїлись на весіллях на Буковині, виявили ...Окупаційні війська виводять з Донбасу чи заводятьЩо робити, якщо відмовили в проїзді за посвідченням уча ...Розслідування кримінального провадження за фактом підк ...Варварство на Буковині. Не крадіть гравій. Бо біда буде ...Помер Іван Снігур. Померла легенда ЧернівцівЧернівецький суд відхилив апеляцію розбійникаГрандіозна музична подія в житті ЧернівцівПАТ "Чернівцігаз" погрожує зривом опалювального сезон ...Буковинські прикордонники затримали жінку, яка намагала ...Вірус наступає, а вакцини в Чернівцях немаєУ Чернівецькій області затримано на хабарі заступника н ...
Що, Де, Коли
13 жовтня о 12.00
в конференц-залі українського Народного Дому (вул. Ломоносова, 2) відбудеться презентація Чернівецького ресурсного центру підтримки місцевої демократії.
13 жовтня о 14.30
в Ратуші (м.Чернівці, Центральна площа, 1, каб. 202) відбудеться круглий стіл на тему: «Формування місцевої демократії в Чернівцях – нові можливості для громадян та виклики для місцевого самоврядування».
Йтиметься про
13 жовтня о 16.00
13 жовтня о 16.00
14 жовтня о 18.00
у Чернівцях на Центральній площі відбудеться мирна акція протесту StopPutinsWarInUkraine.
15 жовтня о 18.30
15 жовтня о 18.30
16 жовтня о 13.00
у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту вдруге відбудеться фольклорно-етнографічне свято «Осінь весільна».
22 жовтня о 13.00
22 жовтня о 13.00
Емоційна допомога
Емоційна допомога


Календар
«    Жовтень 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Партнери

Іван Рибак: «Мені керувати ніколи. Бо треба працювати»

Сьогодні, 10:59 / Коментарів: 0
Останніми днями у соціальних мережах почалася активна кампанія з дискредитації діючого голови Чернівецької ОДА Олександра Фищука. І такого наговорили, ледь наш губернатор не лежить на смертному одрі: і гіпертонічний криз у нього, і передінсультний стан, і нирки відмовили. А у всьому цьому винен нібито Іван Рибак, який хоче стати головою ОДА.

Іван Рибак: «Мені керувати ніколи. Бо треба працювати»


Ми спробували розібратися у цьому містечковому політичному каламбурі. Перше, що нам вдалося дізнатися, - це те, що чутки про смертні хвороби Фищука, м`яко кажучи, перебільшені. Він у лікарні. Але ні кризу нема, ані інсульту. Нирка одна болить. Скоро вийде на роботу. Тут все зрозуміло.

А ось щодо Івана Рибака хто що хоче?

Питаємо у нього.
- Ви що, хочете стати губернатором Буковини?

- Ні, я не хочу стати головою Чернівецької ОДА у цей час і з цими чиновниками, - каже Іван Рибак. - Моє призначення - творити, розбудовувати і працювати. А у нас в останні місяці все руйнується. Я не від цього.

Реформа децентралізації майже зруйнована. Дорожній фонд майже на 200 млн. грн. не освоєний. Координації роботи із силовиками як не було, так і немає. Поліція на Буковині почала активно дискредитувати себе, владу і Україну. Раз за разом потрапляє у халепу. То у Хотині автоматом лякає підлітків, то у Чернівцях крутить руки депутатам.

До цього ще й додається розбалансована взаємодія гілок влади. Ніякої співпраці з обласною радою.

Наш губернатор зі своєю командою поки що все валить, а не будує. Тому мені не можна з ними.

Я за цей час допомагатиму людям де зможу. На своєму окрузі, на інших округах. Роботи мені вистачає.

Тож не треба з мене робити те, що мені не притаманне.

А Фищуку бажаю швидко одужати і здоровим покинути посаду, поки не пізно.
СХОЖІ НОВИНИ:
Іван Рибак: "Українська земля свята. Нею не можна торгувати".Нардеп Рибак і Борівці губернатора Буковини ФищукаЛісове господарство області зі згоди Фищука очолить регіонал, - РибакВибори у Чернівцях почалисяПерше відро помиїв на Буковині. Іван Рибак - Олександру Фищуку: "Шановний, ...
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"