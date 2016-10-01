Останніми днями у соціальних мережах почалася активна кампанія з дискредитації діючого голови Чернівецької ОДА Олександра Фищука. І такого наговорили, ледь наш губернатор не лежить на смертному одрі: і гіпертонічний криз у нього, і передінсультний стан, і нирки відмовили. А у всьому цьому винен нібито Іван Рибак, який хоче стати головою ОДА.Ми спробували розібратися у цьому містечковому політичному каламбурі. Перше, що нам вдалося дізнатися, - це те, що чутки про смертні хвороби Фищука, м`яко кажучи, перебільшені. Він у лікарні. Але ні кризу нема, ані інсульту. Нирка одна болить. Скоро вийде на роботу. Тут все зрозуміло.А ось щодо Івана Рибака хто що хоче?Питаємо у нього.- Ви що, хочете стати губернатором Буковини?- Ні, я не хочу стати головою Чернівецької ОДА у цей час і з цими чиновниками, - каже Іван Рибак. - Моє призначення - творити, розбудовувати і працювати. А у нас в останні місяці все руйнується. Я не від цього.Реформа децентралізації майже зруйнована. Дорожній фонд майже на 200 млн. грн. не освоєний. Координації роботи із силовиками як не було, так і немає. Поліція на Буковині почала активно дискредитувати себе, владу і Україну. Раз за разом потрапляє у халепу. То у Хотині автоматом лякає підлітків, то у Чернівцях крутить руки депутатам.До цього ще й додається розбалансована взаємодія гілок влади. Ніякої співпраці з обласною радою.Наш губернатор зі своєю командою поки що все валить, а не будує. Тому мені не можна з ними.Я за цей час допомагатиму людям де зможу. На своєму окрузі, на інших округах. Роботи мені вистачає.Тож не треба з мене робити те, що мені не притаманне.А Фищуку бажаю швидко одужати і здоровим покинути посаду, поки не пізно.