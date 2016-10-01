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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
10:50
13 жовтня

До уваги буковинців! Дублікат втраченого ідентифікаційного номера видають відразу

10:46
13 жовтня

За три квартали з податку на прибуток звітуємо за новою формою

10:46
13 жовтня

Обов’язкові реквізити фіскального чека

10:37
13 жовтня

У Чернівцях запрацював книжковий секонд-хенд

20:01
12 жовтня

В Чернівцях розпочався конкурс для програмістів Wizard's Challenge

20:00
12 жовтня

"Осінь весільна" у музеї просто неба

16:38
12 жовтня

У Чернівцях незаконно надану площу під аптеку повернуто місту

14:03
12 жовтня

Чернівецькі працедавці поповнили соцфонди на майже 600 тис. грн.

14:03
12 жовтня

Держреєстр платників поповнили майже 7 тисяч чернівчан

14:02
12 жовтня

Графік роботи податкової 14 жовтня

13:57
12 жовтня

За несвоєчасну сплату єдиного внеску – штраф

13:29
12 жовтня

Марафон бізнес-ідей проведуть у Чернівцях

13:21
12 жовтня

Чернівці з німецьким містом Мангайм реалізовуватимуть спільні проекти

13:06
12 жовтня

12 жовтня у Чернівцях оголошено Днем жалоби

17:15
11 жовтня

На Буковині урочисто відправили юнаків до війська

17:10
11 жовтня

У Новоселицькому районі діти підпалили півтонни кукурудзяних стебел та дерев’яний паркан

15:29
11 жовтня

У Чернівцях обговорять нові можливості для розвитку місцевої демократії

14:44
11 жовтня

Грандіозна музична подія в житті Чернівців

14:27
11 жовтня

Чернівецькі підприємства сплатили 25,4 млн. грн. податкового боргу

14:26
11 жовтня

На алко – тютюнові ліцензії чернівецькі підприємці витратили більше 10 млн. грн.

14:25
11 жовтня

Буковинські поліцейські, котрі не пройшли атестацію, подають апеляцію до атестаційних комісій та звертаються до суду

14:24
11 жовтня

Обов’язкові реквізити фіскального чека

14:23
11 жовтня

Буковинця притягнуто до відповідальності за незаконне вивезення пиломатеріалів

13:40
11 жовтня

Заходи у Чернівцях з нагоди відзначення Дня захисника України

11:54
11 жовтня

У бюджеті Чернівців - більше 100 млн. грн. роздрібного акцизу

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Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

НАРОДНА ВІЙНА НАРОДНА ВІЙНАНарод перемогти неможливо. Буває, що велика держава нападає на маленьку, проте війну програє. Наприклад, США - наймогутніша країна сучасного світу, програла значно меншому і слабшому В'єтнаму. Так і могутній СССР не зміг перемогти відсталий Афганістан. Загарбники наштовхнулися на опір народу і мусили відступити. Досвід народних воєн згодиться сучасній Україні на випадок розширення російської агресії.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану проти Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану протиНа Буковині окремі лідери румунських громадських організацій і товариств зробили спробу великої провокації, спрямовану на дестабілізацію ситуації в краї та загострення стосунків між двома державами.
Вони написали листа представникам ЄС, США та Канади в Україні, Представництву ЄС в Україні, представництву ОБСЕ в Україні. У ньому звели наклеп на державу, у якій проживають і громадянами якої на даний час є.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження) Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження)На вулиці Ольги Кобилянської зустрів групу німецькомовних туристів. Наша екскурсовод доброю німецькою мовою розповідала їм про Чернівці, про Панську вулицю. Туристи уважно слухали, фотографували, посміхалися один одному і перехожим. Відтак зайшли в арку будинку №12.
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Що, Де, Коли
13 жовтня о 12.00
в конференц-залі українського Народного Дому (вул. Ломоносова, 2) відбудеться презентація Чернівецького ресурсного центру підтримки місцевої демократії.
13 жовтня о 14.30
в Ратуші (м.Чернівці, Центральна площа, 1, каб. 202) відбудеться круглий стіл на тему: «Формування місцевої демократії в Чернівцях – нові можливості для громадян та виклики для місцевого самоврядування».
Йтиметься про
13 жовтня о 16.00
13 жовтня о 16.00
14 жовтня о 18.00
у Чернівцях на Центральній площі відбудеться мирна акція протесту StopPutinsWarInUkraine.
15 жовтня о 18.30
15 жовтня о 18.30
16 жовтня о 13.00
у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту вдруге відбудеться фольклорно-етнографічне свято «Осінь весільна».
22 жовтня о 13.00
22 жовтня о 13.00
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До уваги буковинців! Дублікат втраченого ідентифікаційного номера видають відразу

Сьогодні, 10:50 / Коментарів: 0
До уваги буковинців! Дублікат втраченого ідентифікаційного номера видають відразуДля того, щоб уперше отримати реєстраційний номер - громадянин особисто (або через представника) подає до органу фіскальної служби Облікову картку фізичної особи – платника податків за формою № 1ДР, яка є водночас заявою для реєстрації. Про це інформує відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Також необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання, громадянство.

Якщо необхідно внести зміни, наприклад у разі зміни прізвища, імені, або адреси, то реєстраційний номер залишається незмінним, - змінюється лише нові дані на бланку. У такому випадку громадянину необхідно звернутися до податкової інспекції з оригіналом паспорта (зі зміненим прізвищем, іменем, або ж адресою) та заповнити форму 5 ДР (внесення змін персональних даних).

Якщо є необхідність отримання номера облікової картки неповнолітнім, то заповнити заяву може один із батьків при наявності свідоцтва про народження дитини та власного паспорта, що посвідчує його особу.

Довідку (вперше, на дитину, або зі змінами) можна безкоштовно отримати у фіскальній службі упродовж п’яти робочих днів.

У випадку втрати реєстраційного номера облікової картки платника податків, громадянин може повторно отримати його дублікат одразу ж при пред'явленні паспорта.

Просимо звернути увагу, що громадяни можуть звернутися за отриманням документа, що засвідчує реєстрацію у Держреєстрі, до будь-якої податкової інспекції. У такому разі строк видачі документа може бути продовжено до десяти робочих днів.

Упродовж дев’яти місяців цього року в Центрі обслуговування платників Чернівецької ОДПІ чернівчанам було видано 6833 реєстраційних номери облікової картки платника податків, в тому числі протягом вересня 773.

Певна категорія громадян, через свої релігійні та інші переконання, відмовляється від присвоєння їм номера облікової картки платника податків. Цьогоріч право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта отримав 231 мешканець обласного центру.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) у Чернівецькій ОДПІ можна отримати за адресою: вул. Героїв Майдану 200-А, зала обслуговування платників податків №1 (каб.№105), 3 вікно.

Звертаємо увагу, що усі послуги з видачі (заміни) реєстраційного номера -безкоштовні.
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