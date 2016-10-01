За три квартали з податку на прибуток звітуємо за новою формою

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що 19 серпня 2016 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 08.07.2016 № 585 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.07.2016 за № 1049/29179, яким внесено о зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.11.2015 за № 1415/27860.



Рядок 2 заголовної частини декларації доповнено полем, у якому зазначається базовий звітний період - календарний квартал або календарний рік.



Викладено в новій редакції назви показників розрахунку авансового внеску, розділ «Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств» та рядок 26 декларації відповідно до положення пункту 38 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу яким встановлено, що платники податку на прибуток підприємств сплачують до 31 грудня 2016 року авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 року. Розрахунок такого авансового внеску подається платником податку у податковій декларації за три квартали 2016 року. При цьому визначена у розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов’язань.



Порівняно з попередньою редакцією додатка АВ, у оновленому додатку змінено нумерацію рядків показників, що відображаються відтепер у рядках 1.4, 1.5, 2, 3 та 4 (раніше відображалися у рядках 1.5, 1.4, 4, 2 та З відповідно).



Додаток ЗП до рядка 16 декларації, дає можливість платникам деталізовано відображати всі показники, що зараховуються у зменшення нарахованої суми податку у звітному періоді та полегшує облік нарахованих та сплачених сум авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) в частині тих сум, що залишаються не врахованими у минулих та звітному періодах.



Внесено зміни до додатків ПН та РІ. Так в Додатку ПН до рядка 23 декларації змінено Таблицю 1 «Розрахунок (звіт) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України», яку доповнено новими рядками 22 - 24, у яких відображаються отримані нерезидентами доходи із джерелом їх походження з України.



Додаток РІ до рядка 03 РІ декларації доповнено. У зв’язку із викладенням Законом № 909 в новій редакції підпункту 140.4.1 пункту 140.4 статті 140 Кодексу змінено показники рядків 3.2.2 та 3.2.3 розділу 3 «Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (стаття 140 розділу III Податкового кодексу України)».



Зазначена норма дає змогу платникам податку зменшувати фінансовий результат до оподаткування на:



суму нарахованих доходів від участі в капіталі платників єдиного податку четвертої групи (рядок 3.2.2);

суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від інших платників податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів (рядок 3.2.3).



Також Законом № 909 доповнено підрозділ 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу новими різницями, на які коригується фінансовий результат до оподаткування на період дії Закону України від 14 червня 2016 року № 1414 «Про фінансову реструктуризацію», які відображаються у рядках 4.1.18, 4.2.14 та 4.2.15 розділу 4 «Інші різниці» цього додатка.



Видання наказу № 585 обумовлено змінами в податковому законодавстві, які впливають на показники бюджету поточного року, платникам податку на прибуток підприємств, які звітують щокварталу за звітний (податковий) період - три квартали поточного року, рекомендовано подавати податкову декларацію за оновленою формою.



Докладніше у листі ДФС України від 11.10.2016 №33190/7/99-99-15-02-01-17.



