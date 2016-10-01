Комітет ВРУ поділяє позицію Чернівецької міської ради щодо підвищення прожиткового мінімуму

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Новини
10:50
13 жовтня

До уваги буковинців! Дублікат втраченого ідентифікаційного номера видають відразу

10:46
13 жовтня

За три квартали з податку на прибуток звітуємо за новою формою

10:46
13 жовтня

Обов’язкові реквізити фіскального чека

10:37
13 жовтня

У Чернівцях запрацював книжковий секонд-хенд

20:01
12 жовтня

В Чернівцях розпочався конкурс для програмістів Wizard's Challenge

20:00
12 жовтня

"Осінь весільна" у музеї просто неба

16:38
12 жовтня

У Чернівцях незаконно надану площу під аптеку повернуто місту

14:03
12 жовтня

Чернівецькі працедавці поповнили соцфонди на майже 600 тис. грн.

14:03
12 жовтня

Держреєстр платників поповнили майже 7 тисяч чернівчан

14:02
12 жовтня

Графік роботи податкової 14 жовтня

13:57
12 жовтня

За несвоєчасну сплату єдиного внеску – штраф

13:29
12 жовтня

Марафон бізнес-ідей проведуть у Чернівцях

13:21
12 жовтня

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13:06
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12 жовтня у Чернівцях оголошено Днем жалоби

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На Буковині урочисто відправили юнаків до війська

17:10
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У Новоселицькому районі діти підпалили півтонни кукурудзяних стебел та дерев’яний паркан

15:29
11 жовтня

У Чернівцях обговорять нові можливості для розвитку місцевої демократії

14:44
11 жовтня

Грандіозна музична подія в житті Чернівців

14:27
11 жовтня

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14:26
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14:23
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Ігор БУРКУТ, політолог:

НАРОДНА ВІЙНА НАРОДНА ВІЙНАНарод перемогти неможливо. Буває, що велика держава нападає на маленьку, проте війну програє. Наприклад, США - наймогутніша країна сучасного світу, програла значно меншому і слабшому В'єтнаму. Так і могутній СССР не зміг перемогти відсталий Афганістан. Загарбники наштовхнулися на опір народу і мусили відступити. Досвід народних воєн згодиться сучасній Україні на випадок розширення російської агресії.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану проти Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану протиНа Буковині окремі лідери румунських громадських організацій і товариств зробили спробу великої провокації, спрямовану на дестабілізацію ситуації в краї та загострення стосунків між двома державами.
Вони написали листа представникам ЄС, США та Канади в Україні, Представництву ЄС в Україні, представництву ОБСЕ в Україні. У ньому звели наклеп на державу, у якій проживають і громадянами якої на даний час є.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження) Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження)На вулиці Ольги Кобилянської зустрів групу німецькомовних туристів. Наша екскурсовод доброю німецькою мовою розповідала їм про Чернівці, про Панську вулицю. Туристи уважно слухали, фотографували, посміхалися один одному і перехожим. Відтак зайшли в арку будинку №12.
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13 жовтня о 12.00
в конференц-залі українського Народного Дому (вул. Ломоносова, 2) відбудеться презентація Чернівецького ресурсного центру підтримки місцевої демократії.
13 жовтня о 14.30
в Ратуші (м.Чернівці, Центральна площа, 1, каб. 202) відбудеться круглий стіл на тему: «Формування місцевої демократії в Чернівцях – нові можливості для громадян та виклики для місцевого самоврядування».
Йтиметься про
13 жовтня о 16.00
13 жовтня о 16.00
14 жовтня о 18.00
у Чернівцях на Центральній площі відбудеться мирна акція протесту StopPutinsWarInUkraine.
15 жовтня о 18.30
15 жовтня о 18.30
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у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту вдруге відбудеться фольклорно-етнографічне свято «Осінь весільна».
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Комітет ВРУ поділяє позицію Чернівецької міської ради щодо підвищення прожиткового мінімуму

Сьогодні, 10:44 / Коментарів: 0
Комітет ВРУ поділяє позицію Чернівецької міської ради щодо підвищення прожиткового мінімумуКомітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Верховної Ради України у відповідь на звернення Чернівецької міської ради щодо недопущення підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги без підвищення доходів населення заявив, що поділяє позицію про необхідність підвищення прожиткового мінімуму, який є базовим державним соціальним стандартом, а також основних державних соціальних гарантій, зокрема мінімальної заробітної плати і мінімальної пенсії за віком.

Комітет інформує, що під час розгляду на його засіданні проекту Постанови ВРУ про Основні напрями бюджетної політики на 2017 рік було внесено низку рекомендацій та пропозицій для врахування Урядом при підготовці законопроекту про Державний бюджет України на 2017 рік. Зокрема було запропоновано:

• встановлювати прожитковий мінімум на основі оновлених наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг та забезпечити підвищення його розміру темпами, що не менш, як на 2 відсоткових пункти, перевищують показник прогнозованого індексу споживчих цін;

• встановлювати мінімальну заробітну плату у розмірі, вищому від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного з урахуванням ставки податку на доходи фізичних осіб;

• забезпечити підвищення посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки вищими темпами, ніж прогнозований індекс споживчих цін, встановити його розмір на рівні мінімальної заробітної плати до кінця 2017 року;

• підвищувати темпи зростання реальної заробітної плати порівняно з 2016 роком та забезпечити впродовж трьох років досягнення частки заробітної плати в структурі загальних доходів населення не менше 65%.

Окрім того, Комітет повідомляє, що під час п’ятої сесії ВРУ планується розглянути законопроекти щодо збільшення мінімальної заробітної плати до рівня, який відповідає фактичному прожитковому мінімуму для працездатних осіб, а також щодо порядку встановлення мінімальних гарантій в оплаті праці.

Довідково. Чернівецька міська рада ще у травні направила Президенту, Верховній Раді та Кабінету Міністрів України щодо підвищення у 2017 році мінімальної заробітної плати до розміру не менше 3500 гривень. У зверненні йшлося про те, що при формуванні Основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік та проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” необхідно підвищити мінімальну заробітну плату оскільки в Україні суттєво підвищено тарифи на енергоносії і в таких умовах держава відповідно до Конституції України зобов’язана забезпечити соціальну спрямованість економіки, права і свободи людей та гідні умови для їх життя.
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