Комітет ВРУ поділяє позицію Чернівецької міської ради щодо підвищення прожиткового мінімуму

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Верховної Ради України у відповідь на звернення Чернівецької міської ради щодо недопущення підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги без підвищення доходів населення заявив, що поділяє позицію про необхідність підвищення прожиткового мінімуму, який є базовим державним соціальним стандартом, а також основних державних соціальних гарантій, зокрема мінімальної заробітної плати і мінімальної пенсії за віком.
Комітет інформує, що під час розгляду на його засіданні проекту Постанови ВРУ про Основні напрями бюджетної політики на 2017 рік було внесено низку рекомендацій та пропозицій для врахування Урядом при підготовці законопроекту про Державний бюджет України на 2017 рік. Зокрема було запропоновано:
• встановлювати прожитковий мінімум на основі оновлених наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг та забезпечити підвищення його розміру темпами, що не менш, як на 2 відсоткових пункти, перевищують показник прогнозованого індексу споживчих цін;
• встановлювати мінімальну заробітну плату у розмірі, вищому від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного з урахуванням ставки податку на доходи фізичних осіб;
• забезпечити підвищення посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки вищими темпами, ніж прогнозований індекс споживчих цін, встановити його розмір на рівні мінімальної заробітної плати до кінця 2017 року;
• підвищувати темпи зростання реальної заробітної плати порівняно з 2016 роком та забезпечити впродовж трьох років досягнення частки заробітної плати в структурі загальних доходів населення не менше 65%.
Окрім того, Комітет повідомляє, що під час п’ятої сесії ВРУ планується розглянути законопроекти щодо збільшення мінімальної заробітної плати до рівня, який відповідає фактичному прожитковому мінімуму для працездатних осіб, а також щодо порядку встановлення мінімальних гарантій в оплаті праці. Довідково. Чернівецька міська рада ще у травні направила Президенту, Верховній Раді та Кабінету Міністрів України щодо підвищення у 2017 році мінімальної заробітної плати до розміру не менше 3500 гривень. У зверненні йшлося про те, що при формуванні Основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік та проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” необхідно підвищити мінімальну заробітну плату оскільки в Україні суттєво підвищено тарифи на енергоносії і в таких умовах держава відповідно до Конституції України зобов’язана забезпечити соціальну спрямованість економіки, права і свободи людей та гідні умови для їх життя.