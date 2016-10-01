У Чернівцях запрацював книжковий секонд-хенд

Студенти з Чернівців втілили оригінальну ідею обміну книгами. Відтепер придбати або продати книжки в Чернівцях буде простіше, адже в мережі запрацював книжковий секонд-хенд
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За перших два дні спільнота для обміну книгами зібрала понад 6000 учасників, охочих продавати непотрібні книги та купувати нові, а ідея «букінізму» набула вірусного ефекту.
У перспективі проекту - зручний у навігації сайт, а також 10% усього доходу на благодійність. Автори проекту закликають не консервувати книги, а дати їм можливість знайти нових читачів.