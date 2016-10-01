У Чернівцях запрацював книжковий секонд-хенд

Що, Де, Коли

в конференц-залі українського Народного Дому (вул. Ломоносова, 2) відбудеться презентація Чернівецького ресурсного центру підтримки місцевої демократії.



в Ратуші (м.Чернівці, Центральна площа, 1, каб. 202) відбудеться круглий стіл на тему: «Формування місцевої демократії в Чернівцях – нові можливості для громадян та виклики для місцевого самоврядування».

Йтиметься про

у Чернівцях на Центральній площі відбудеться мирна акція протесту StopPutinsWarInUkraine.