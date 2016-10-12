Теми Дня ТВА середа, 12.10.2016





Середа, 12.10.2016:

- Чернівчани попрощалися з воїном Павлом Загарюком.

- Публічні статки слуг народу в інтернеті - чи виконає влада вимогу ЄС?

- Заступник начальника Сторожинецького райвідділу поліції вимагав у підозрюваного в шахрайстві $1000 за закриття кримінального провадження.

- Радник міністра МВС збирає громадськість для допомоги поліцейським.

- Податок на нерухомість - кому доведеться платити більше?

- Тарифи на воду зросли, попри мораторій.

- Експрес, який сполучає Львів і Чернівці, курсуватиме значно рідше.

- Через необачність при використанні пічного опалення у Вижницькому районі загинув 85-річний чоловік, а у Чернівцях згоріла дача.

- Буковинцям презентують енциклопедію пісенного мистецтва "Золотий вік української естради".

- Скрипаль із Норвегії, батько якого народився у Чернівцях, виконуватиме сонати Едварда Гріга на сцені обласної філармонії.