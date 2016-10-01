Чиновник з Хотинської РДА - громадянин Румунії

Подвійне громадянство зараз очима вилазить Українській державі. Особливо на Буковині.
Раніше ми писали, що в обласній раді десятки депутатів мають паспорти і України, і Румунії. Навіть був скандал з головою фракції БЮТ Альоною Гливко, яку запідозрили у тому, що вона взяла авто за паспортом громадянина Румунії і без мита ввезла в Україну.
Та не зупинилася проблема тільки на партії ВО «Батьківщина» на рівні обласної влади. Вона є скрізь. Останній випадок - з чиновником Хотинської РДА. А саме, з паном Д., чиновником сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи апарату.
Він поїхав за кордон і купив собі авто з чеською реєстрацією. Аби не платити податки Українській державі, ввіз авто як громадянин Румунії. З`ясовується, у нього було подвійне громадянство.
Авто Д. завіз одне із найкрутіших в Європі - Фольксваген-Фаетон об`ємом 4,2 літра. Ціна такої машини - від 4 500 000 до 5 271 000 гривень.
Звідки такі гроші у чиновника районного рівня, який задекларував за 2014 р. доходи в сумі 45 786 грн. 30 коп.? Аби купити таке авто, цьому чиновникові потрібно працювати, як мінімум, 110 років. За цей час нічого не купувати і зовсім не витрачати свою зарплату. Тільки складати її для купівлі авта.
Зараз за порушення Митного кодексу Д. сплатить 300 відсотків від того, що мав би сплатити.
Що стосується паспорта громадянина Румунії, то вже справа СБУ. Що стосується коштів, - де взяв, як наколядував чи насіяв - питання, якими нехай займеться прокуратура чи НАБУ.
Якщо цього не буде зроблено, то навіщо нам митниця, прокуратура, СБУ і НАБУ?
Петро КОБЕВКО
P.S. З джерел, яким ми довіряємо, стало відомо, що чиновник про якого йде мова раніше працював у податковій міліції та в УБОЗі.
P.P.S. Співробітники контррозвідки Служби безпеки України спільно з прикордонниками затримали на пункті пропуску "Порубне" на Буковині чиновника Хотинської райдержадміністрації, який намагався виїхати за кордон за румунським паспортом на машині з чеськими номерами. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
За інформацією СБ України, посадовець, який має доступ до службової інформації в сфері оборонно-мобілізаційної роботи в регіоні, також надавав "послуги" з оформлення румунського громадянства мешканцям району. Під час огляду автомобіля співробітники спецслужби виявили шість комплектів документів громадян України, необхідних для отримання громадянства Румунії. Чиновник перевозив також оригінали печаток румунських юридичних осіб та печатку українського нотаріуса.