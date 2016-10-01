На кордоні СБУ затримала чиновника Хотинської райдержадміністрації з румунським паспортом

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України спільно з прикордонниками затримали на пункті пропуску "Порубне" на Буковині чиновника Хотинської райдержадміністрації, який намагався виїхати за кордон за румунським паспортом на машині з чеськими номерами. Про це повідомляє прес-центр СБУ.За інформацією СБ України, посадовець, який має доступ до службової інформації в сфері оборонно-мобілізаційної роботи в регіоні, також надавав "послуги" з оформлення румунського громадянства мешканцям району. Під час огляду автомобіля співробітники спецслужби виявили шість комплектів документів громадян України, необхідних для отримання громадянства Румунії. Чиновник перевозив також оригінали печаток румунських юридичних осіб та печатку українського нотаріуса.Тривають перевірочні заходи щодо з’ясування усіх обставин діяльності посадовця, у тому числі, у розрізі його службової діяльності.Служба безпеки України у межах компетенції продовжує вживати комплекс заходів із контррозвідувального захисту органів влади України.