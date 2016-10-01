В Чернівцях розпочався конкурс для програмістів Wizard's Challenge

Компанія Datawiz.io проводить конкурс для програмістів Wizard's Challenge.
Участь в конкурсі можуть прийняти cтуденти, випускники чи розробники віком до 30-ти років, які живуть, навчаються чи працюють в Чернівцях та області.
Змагання проходить в чотири етапи:
10 жовтня – розпочинається реєстрація.
17 жовтня – оголошується завдання конкурсу.
17-31 жовтня – учасники вирішують завдання та надсилають свої розв’язки.
4 листопада – оголошення результатів конкурсу та публікація найкращих розв’язків.
За найоптимальніші розв’язки учасники отримають цінні призи:
1 місце - Xiaomi Mi Band 2
2 місце - Xiaomi Mi Power Bank 16000mAh
3 місце - Сертифікат в квест Кімнату
Зареєструватись для участі можна за посиланням:
https://datawiz.io/uk/wizards_challenge/
“Сьогодні популярно говорити про стратегії та бачення розвитку міста. Ми вирішили не говорити, а відразу робити. Хочемо бачити Чернівці сучасним ІТ містом, де молоді ІТ-спеціалісти можуть реалізувати себе. Саме тому ми реалізовуємо різноманітні заходи для популяризації ІТ на Буковині”, - зазначив СЕО Datawiz.io Володимир Неп’юк.