Розслідування кримінального провадження за фактом підкупу виборців у Чернівцях триває

Генеральна прокуратура України у відповідь на протокольне рішення Чернівецької міської ради щодо розслідування обставин з підкупу виборців у Чернівцях в жовтні минулого року повідомила, що розслідування у цій справі триває - повідомляє прес-служба міської ради.
Генеральна прокуратура України інформує, що 16.09.2016 р. скасувала рішення про закриття кримінального провадження стосовно гр. Білика Р.Р. у зв’язку із допущеною неповнотою досудового розслідування.
«З метою забезпечення повноти і об’єктивності подальше розслідування кримінального провадження у цій справі доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України», - йдеться у відповіді Генеральної прокуратури України Чернівецькій міській раді.