За крадіжку та розбій буковинця на 7 років позбавили волі

Апеляційний суд Чернівецької області підтримав позицію прокуратури області та залишив у силі вирок суду першої інстанції і засудив буковинця за ч.3 ст.187 (розбій, поєднаний із проникненням у житло) та ч.3 ст.185 (крадіжка)КК України до 7 років позбавлення волі із конфіскацією належного йому майна.
Доведено, що у жовтні 2015 року обвинувачений, переслідуючи мету незаконного заволодіння чужим майном, проник в приватне господарство жителя с. Лунка Герцаївського району Чернівецької області та вчинив розбійний напад на господаря будинку, застосовуючи фізичну силу, заволодів його майном на загальну суму майже 15 тис. грн.
Крім того, упродовж жовтня-грудня 2015 року він здійснив ряд крадіжок на території цього ж району.
Герцаївський районний суд засудив чоловіка до 7 років позбавлення волі.
Утім, з рішенням суду останній не погодився та оскаржив його у вищій інстанції. У апеляційних скаргах він та його захисник просили суд скасувати вирок та закрити кримінальне провадження у зв’язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення.
Апеляційний суд Чернівецької області підтримав позицію державного обвинувача та підтвердив, що висновки районного суду при призначенні покарання були обґрунтованими, а покарання – справедливим - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.