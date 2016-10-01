Реальна пояснювальна учасника ДТП зірвала день всієї міліції!

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12 жовтня

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12 жовтня

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14:02
12 жовтня

Графік роботи податкової 14 жовтня

13:57
12 жовтня

За несвоєчасну сплату єдиного внеску – штраф

13:29
12 жовтня

Марафон бізнес-ідей проведуть у Чернівцях

13:21
12 жовтня

Чернівці з німецьким містом Мангайм реалізовуватимуть спільні проекти

13:06
12 жовтня

12 жовтня у Чернівцях оголошено Днем жалоби

17:15
11 жовтня

На Буковині урочисто відправили юнаків до війська

17:10
11 жовтня

У Новоселицькому районі діти підпалили півтонни кукурудзяних стебел та дерев’яний паркан

15:29
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14:44
11 жовтня

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14:26
11 жовтня

На алко – тютюнові ліцензії чернівецькі підприємці витратили більше 10 млн. грн.

14:25
11 жовтня

Буковинські поліцейські, котрі не пройшли атестацію, подають апеляцію до атестаційних комісій та звертаються до суду

14:24
11 жовтня

Обов’язкові реквізити фіскального чека

14:23
11 жовтня

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13:40
11 жовтня

Заходи у Чернівцях з нагоди відзначення Дня захисника України

11:54
11 жовтня

У бюджеті Чернівців - більше 100 млн. грн. роздрібного акцизу

11:53
11 жовтня

Від спрощеного оподаткування місцева казна отримала 85,5 млн. грн.

11:52
11 жовтня

Повідомити податківців про зміну керівника, або бухгалтера можна поштою

11:31
11 жовтня

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17:40
10 жовтня

12 жовтня у Чернівцях проведуть конкурс перевізників на автобусні маршрути

16:49
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12:24
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Домовитись про сприяння контрабанді порушнику не вдалося

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Ігор БУРКУТ, політолог:

НАРОДНА ВІЙНА НАРОДНА ВІЙНАНарод перемогти неможливо. Буває, що велика держава нападає на маленьку, проте війну програє. Наприклад, США - наймогутніша країна сучасного світу, програла значно меншому і слабшому В'єтнаму. Так і могутній СССР не зміг перемогти відсталий Афганістан. Загарбники наштовхнулися на опір народу і мусили відступити. Досвід народних воєн згодиться сучасній Україні на випадок розширення російської агресії.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану проти Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану протиНа Буковині окремі лідери румунських громадських організацій і товариств зробили спробу великої провокації, спрямовану на дестабілізацію ситуації в краї та загострення стосунків між двома державами.
Вони написали листа представникам ЄС, США та Канади в Україні, Представництву ЄС в Україні, представництву ОБСЕ в Україні. У ньому звели наклеп на державу, у якій проживають і громадянами якої на даний час є.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження) Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження)На вулиці Ольги Кобилянської зустрів групу німецькомовних туристів. Наша екскурсовод доброю німецькою мовою розповідала їм про Чернівці, про Панську вулицю. Туристи уважно слухали, фотографували, посміхалися один одному і перехожим. Відтак зайшли в арку будинку №12.
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12 жовтня о 15.00
в учбово-методичному центрі культури Буковини відбудеться прес-конференція директора учбово-методичного центру культури Буковини, заслуженого діяча мистецтв України Миколи Шкрібляка з питань збереження та розвитку традиційної обрядової культури на Буковині.
13 жовтня о 12.00
в конференц-залі українського Народного Дому (вул. Ломоносова, 2) відбудеться презентація Чернівецького ресурсного центру підтримки місцевої демократії.
13 жовтня о 14.30
в Ратуші (м.Чернівці, Центральна площа, 1, каб. 202) відбудеться круглий стіл на тему: «Формування місцевої демократії в Чернівцях – нові можливості для громадян та виклики для місцевого самоврядування».
Йтиметься про
13 жовтня о 16.00
13 жовтня о 16.00
14 жовтня о 18.00
у Чернівцях на Центральній площі відбудеться мирна акція протесту StopPutinsWarInUkraine.
15 жовтня о 18.30
15 жовтня о 18.30
16 жовтня о 13.00
у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту вдруге відбудеться фольклорно-етнографічне свято «Осінь весільна».
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Реальна пояснювальна учасника ДТП зірвала день всієї міліції!

Сьогодні, 18:05 / Коментарів: 0
Реальна пояснювальна учасника ДТП зірвала день всієї міліції!
ПОЯСНЮВАЛЬНА ВВІЧЛИВОЇ ЛЮДИНИ

Я, ПІБ, рухався _____ року о __.__ в сторону пр. Червоної Армії на скутері Gilera Fuoco 500. Правил не порушував, за дорожньою ситуацією стежив.

На перехресті з вул. Бероунська несподівано для мене та інших учасників ДТП на червоне світло виїхав а/м Hummer чорного кольору без належним чином встановленого держномера. Я, помітив небезпеку і уникаючи ДТП був змушений в гальмуванні виїхати на смугу зустрічного руху, де і зупинився на узбіччі.

У процесі гальмування, маневру та зупинки почув сильний удар ззаду. Обернувшись побачив, що а/м Hummer вдарив слідуючий зі мною в одному напрямку а/м Suzuki Jimny держномер ______, практично відірвавши йому капотний простір. Помітивши за кермом постраждалого а/м Suzuki Jimny дівчину, я відправився надавати їй можливу першу допомогу.

Підійшовши до машини я помітив дитину в дитячому кріслі на задньому сидінні. Я відкрив багажник потерпілого автомобіля, через нього дістав дитину (хлопчик приблизно років 4), взяв там же знак аварійної зупинки, встановив його і через вікно водійських дверей допоміг вибратися назовні дівчині-водієві.

Перепровадивши її та дитину на узбіччя і переконавшись, що вони серйозно не постраждали, я попросив водія а/м Mitsubishi Airtrek держномер ______, який теж зупинився для надання допомоги, викликати швидку допомогу та ДАІ. Далі я підійшов до а/м Hummer виключно з метою переконатися, чи потрібна його водієві моя допомога. Крізь відчинене вікно даного а/м я побачив двох осіб, які прибули явно з південних регіонів. Про це свідчила темна шкіра, кучеряве жорстке волосся і характерні риси обличчя.

Я припустив, що переді мною знаходяться заблукалі іспанські туристи і дружелюбно запитав на їхній рідній мові, чи не помітили вони червоний колір світлофора – Al huele pido rosa? (Іспанську мову я вивчав в школі при посольстві СРСР в Мадриді, де водієм працював мій батько).



У відповідь водій а/м Hummer через відкрите вікно свого автомобіля вдарив мене лівою рукою в область голови. Так як шолом, в якому я зобов’язаний їздити по ПДР, я на цей момент не зняв, то удар припав по ньому. Саме цим я пояснюю зламані 4 пальця на його лівій руці. Далі він вискочив з машини і завдав так само в район голови удар правою рукою. Саме цим я можу пояснити перелом її в районі променевої кістки.

Пасажир, який вискочив потім з цього ж автомобіля, наніс мені удар якимось важким предметом по спині, я з ним в єдиноборство вступати не став, а просто акуратно поклав на асфальт і як законослухняний громадянин почав чекати прибуття наряду ДАІ. Будь-яких ушкоджень він мені не завдав, так як під курткою я був одягнений в мотоекіпіровку, в просторіччі більш відомоу як «черепаха». Його зламаний ніс і зламану щелепу можу пояснити тим, що подушки безпеки в момент удару а/м Hummer з а/м Suzuki Jimny не спрацювали і він поранився об передню панель автомобіля.

Про розірване на шматки службове посвідчення Помічника Депутата Махачкалинскої Ради Депутатів на ім’я … ПІБ …., Я нічого повідомити не можу, так як мені це не відомо. Так само мені не відомо, як порване службове посвідчення могло опинитися в роті і стравоході водія а/м Hummer.

Що-небудь повідомити про групу громадян на мотоциклах і скутерах, яка зібралася навколо місця ДТП, не можу, так як я абсолютно не знаю цих людей.

Так само мені абсолютно нічого не відомо про те, хто порізав всі колеса а/м Hummer, хто проткнув його дах ломом, хто розбив всі стекла і порізав шкіряний салон, тим самим привівши його у непридатність, і вже згаданим ломом розвернув і так пошкоджений капот і пошкодив двигун.

Правдивість моїх слів можуть підтвердити свідки і учасники ДТП, наприклад водії а/м Mitsubishi Airtrek держномер ______ і а/м Suzuki Jimny.

Дата _________ р. Підпис _________ (___________)
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