Реальна пояснювальна учасника ДТП зірвала день всієї міліції!

ПОЯСНЮВАЛЬНА ВВІЧЛИВОЇ ЛЮДИНИЯ, ПІБ, рухався _____ року о __.__ в сторону пр. Червоної Армії на скутері Gilera Fuoco 500. Правил не порушував, за дорожньою ситуацією стежив.На перехресті з вул. Бероунська несподівано для мене та інших учасників ДТП на червоне світло виїхав а/м Hummer чорного кольору без належним чином встановленого держномера. Я, помітив небезпеку і уникаючи ДТП був змушений в гальмуванні виїхати на смугу зустрічного руху, де і зупинився на узбіччі.У процесі гальмування, маневру та зупинки почув сильний удар ззаду. Обернувшись побачив, що а/м Hummer вдарив слідуючий зі мною в одному напрямку а/м Suzuki Jimny держномер ______, практично відірвавши йому капотний простір. Помітивши за кермом постраждалого а/м Suzuki Jimny дівчину, я відправився надавати їй можливу першу допомогу.Підійшовши до машини я помітив дитину в дитячому кріслі на задньому сидінні. Я відкрив багажник потерпілого автомобіля, через нього дістав дитину (хлопчик приблизно років 4), взяв там же знак аварійної зупинки, встановив його і через вікно водійських дверей допоміг вибратися назовні дівчині-водієві.Перепровадивши її та дитину на узбіччя і переконавшись, що вони серйозно не постраждали, я попросив водія а/м Mitsubishi Airtrek держномер ______, який теж зупинився для надання допомоги, викликати швидку допомогу та ДАІ. Далі я підійшов до а/м Hummer виключно з метою переконатися, чи потрібна його водієві моя допомога. Крізь відчинене вікно даного а/м я побачив двох осіб, які прибули явно з південних регіонів. Про це свідчила темна шкіра, кучеряве жорстке волосся і характерні риси обличчя.Я припустив, що переді мною знаходяться заблукалі іспанські туристи і дружелюбно запитав на їхній рідній мові, чи не помітили вони червоний колір світлофора – Al huele pido rosa? (Іспанську мову я вивчав в школі при посольстві СРСР в Мадриді, де водієм працював мій батько).У відповідь водій а/м Hummer через відкрите вікно свого автомобіля вдарив мене лівою рукою в область голови. Так як шолом, в якому я зобов’язаний їздити по ПДР, я на цей момент не зняв, то удар припав по ньому. Саме цим я пояснюю зламані 4 пальця на його лівій руці. Далі він вискочив з машини і завдав так само в район голови удар правою рукою. Саме цим я можу пояснити перелом її в районі променевої кістки.Пасажир, який вискочив потім з цього ж автомобіля, наніс мені удар якимось важким предметом по спині, я з ним в єдиноборство вступати не став, а просто акуратно поклав на асфальт і як законослухняний громадянин почав чекати прибуття наряду ДАІ. Будь-яких ушкоджень він мені не завдав, так як під курткою я був одягнений в мотоекіпіровку, в просторіччі більш відомоу як «черепаха». Його зламаний ніс і зламану щелепу можу пояснити тим, що подушки безпеки в момент удару а/м Hummer з а/м Suzuki Jimny не спрацювали і він поранився об передню панель автомобіля.Про розірване на шматки службове посвідчення Помічника Депутата Махачкалинскої Ради Депутатів на ім’я … ПІБ …., Я нічого повідомити не можу, так як мені це не відомо. Так само мені не відомо, як порване службове посвідчення могло опинитися в роті і стравоході водія а/м Hummer.Що-небудь повідомити про групу громадян на мотоциклах і скутерах, яка зібралася навколо місця ДТП, не можу, так як я абсолютно не знаю цих людей.Так само мені абсолютно нічого не відомо про те, хто порізав всі колеса а/м Hummer, хто проткнув його дах ломом, хто розбив всі стекла і порізав шкіряний салон, тим самим привівши його у непридатність, і вже згаданим ломом розвернув і так пошкоджений капот і пошкодив двигун.Правдивість моїх слів можуть підтвердити свідки і учасники ДТП, наприклад водії а/м Mitsubishi Airtrek держномер ______ і а/м Suzuki Jimny.Дата _________ р. Підпис _________ (___________)