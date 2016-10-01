У Чернівцях незаконно надану площу під аптеку повернуто місту

За втручання Чернівецької місцевої прокуратури повернуто в комунальну власність приміщення одного з дитячих лікувальних закладів міста - інформує Чернівецька місцева прокуратура.



Чернівецькою місцевою прокуратурою встановлено, що виконавчий комітет Чернівецької міської ради 24.12.2013 року всупереч вимог Законів України «Про оренду державного і комунального майна» та «Про захист економічної конкуренції» передав нежитлове приміщення другого поверху одного з дитячих лікувальних закладів міста в оренду підприємцю для використання під аптечний пункт.



У зв’язку з цим, прокуратура звернулася до суду з позовом про визнання незаконним даного рішення, визнання недійсним договору оренди, укладеного між Чернівецькою міською радою і підприємцем та повернення приміщення Департаменту економіки Чернівецької міської ради.



28.09.16 Львівський апеляційний господарський суд залишив в силі рішення Господарського суду Чернівецької області від 24.06.16, яким задоволено позов Чернівецької місцевої прокуратур про визнання незаконним рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради, визнання недійсним договору оренди та повернення Департаменту економіки приміщення.



