Трамп і Клінтон "заспівали" українською

У мережі стрімко набирає популярності ролик з дебатів кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Гілларі Клінтон з українським озвученням.Ролик змонтував київський блогер Дмитро Коваленко, яке виклав на своїй сторінці у Facebook.На відео Дональд Трамп та Гілларі Клінтон "співають" відому українську пісню початку 90-х "А липи цвітуть" у виконанні Іво Бобула та Лілії Сандулеси."А далі на хвилях радіо "Промінь" пролунає пісня-присвята усім закоханим, у виконанні зворушливого дуету народних артистів Вашингтонщини Дональда Трампа і Гілларі Клінтон", – йдеться у дописі до відео.Зазначимо, що лише за п'ять годин відео переглянули понад 50 тисяч користувачів і воно отримало більше двох тисяч поширень."От хто зараз на слуху? Ілля Кива, Ірма Крат, фріки різні… а Бобул і Сандулеса – це, чорт забирай, Роббі Уільямс і Кайлі Міноуг мого дитинства. Тому їх чуттєвий український соул пасує навіть Дональду Трампу. Ось головна ідея цього відео. Слухайте українське, друзі", – розповів у коментарі сайту "24" київський блогер Дмитро Коваленко.