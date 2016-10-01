Чернівецькі працедавці поповнили соцфонди на майже 600 тис. грн.

Упродовж дев’яти місяців 2016 року сума надходжень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування платниками, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, становить 579,3 млн. грн.



За підсумками вересня на соціальні гарантії платниками було направлено до бюджету 65,4 млн. грн. ЄСВ. Найбільшу питому вагу в структурі надходжень єдиного внеску складає ЄСВ, нарахований роботодавцями на суми заробітної плати.



Чернівецька ОДПІ нагадує, що змінами до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» єдиний внесок для платників встановлено у розмірі 22 відсотки до бази нарахування єдиного внеску. Єдиний внесок з найманих працівників (2,0%, 2,6%, 3,6%, 6,1%) не утримується.



Це суттєве зниження податкового навантаження на фонд оплати праці, а вивільнені кошти можуть бути спрямовані на підвищення заробітних плат. Оновлена система нарахування і сплати ЄСВ покликана стимулювати працедавців до підвищення рівня офіційної оплати праці та легалізації доходів найманих працівників.

Зауважимо, що єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. За порушення норм законодавства про єдиний внесок до платників, на яких покладений обов'язок нараховувати, обчислювати та сплачувати єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів та пені.

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ

