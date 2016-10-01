Держреєстр платників поповнили майже 7 тисяч чернівчан

Упродовж дев’яти місяців цього року в Центрі обслуговування платників Чернівецької ОДПІ чернівчанам було видано 6833 реєстраційних номери облікової картки платника податків, в тому числі протягом вересня 773.



Певна категорія громадян, через свої релігійні та інші переконання, відмовляється від присвоєння їм номера облікової картки платника податків. Цьогоріч право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта отримав 231 мешканець обласного центру.



Для того, щоб уперше отримати реєстраційний номер - громадянин особисто (або через представника) подає до органу фіскальної служби Облікову картку фізичної особи – платника податків за формою № 1ДР, яка є водночас заявою для реєстрації. Також необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання, громадянство.



Якщо необхідно внести зміни, наприклад у разі зміни прізвища, імені, або адреси, то реєстраційний номер залишається незмінним, - змінюється лише нові дані на бланку. У такому випадку громадянину необхідно звернутися до податкової інспекції з оригіналом паспорта (зі зміненим прізвищем, іменем, або ж адресою) та заповнити форму 5 ДР (внесення змін персональних даних).



Якщо є необхідність отримання номера облікової картки неповнолітнім, то заповнити заяву може один із батьків при наявності свідоцтва про народження дитини та власного паспорта, що посвідчує його особу.



Довідку (вперше, на дитину, або зі змінами) можна безкоштовно отримати у фіскальній службі упродовж п’яти робочих днів.



У випадку втрати реєстраційного номера облікової картки платника податків, громадянин може повтрно отримати його дублікат одразу ж при пред'явленні паспорта.



Просимо звернути увагу, що громадяни можуть звернутися за отриманням документа, що засвідчує реєстрацію у Держреєстрі, до будь-якої податкової інспекції. У такому разі строк видачі документа може бути продовжено до десяти робочих днів.



Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) у Чернівецькій ОДПІ можна отримати за адресою: вул. Героїв Майдану 200-А, зала обслуговування платників податків №1 (каб.№105), 3 вікно.



Звертаємо увагу, що усі послуги з видачі (заміни) реєстраційного номера -безкоштовні.

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ

