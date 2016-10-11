Теми Дня ТВА вівторок, 11.10.2016





Вівторок, 11.10.16:

- Опалювальний сезон у Чернівцях почнеться не одразу в усіх будинках, але за планом.

- Вакцина від поліомієліту є і фахівці радять батькам не зволікати зі щепленнями.

- ДТП на Буковині постраждало семеро людей, 2-річна дитина у комі.

- До президентського полку, на море та до десантних підрозділів - із Буковини відправили 20 строковиків.

- Соціальна місія - кальян і спиртне з собою до опівночі.

- Чернівецькі поліцейські оскаржують рішення атестаційної комісії про звільнення у суді.

- У Чернівцях на ходу загорівся тролейбус.

- Бійцям АТО передадуть дві всюдихідні вантажівки з Чернівців.