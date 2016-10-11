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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
14:03
12 жовтня

Чернівецькі працедавці поповнили соцфонди на майже 600 тис. грн.

14:03
12 жовтня

Держреєстр платників поповнили майже 7 тисяч чернівчан

14:02
12 жовтня

Графік роботи податкової 14 жовтня

13:57
12 жовтня

За несвоєчасну сплату єдиного внеску – штраф

13:29
12 жовтня

Марафон бізнес-ідей проведуть у Чернівцях

13:21
12 жовтня

Чернівці з німецьким містом Мангайм реалізовуватимуть спільні проекти

13:06
12 жовтня

12 жовтня у Чернівцях оголошено Днем жалоби

17:15
11 жовтня

На Буковині урочисто відправили юнаків до війська

17:10
11 жовтня

У Новоселицькому районі діти підпалили півтонни кукурудзяних стебел та дерев’яний паркан

15:29
11 жовтня

У Чернівцях обговорять нові можливості для розвитку місцевої демократії

14:44
11 жовтня

Грандіозна музична подія в житті Чернівців

14:27
11 жовтня

Чернівецькі підприємства сплатили 25,4 млн. грн. податкового боргу

14:26
11 жовтня

На алко – тютюнові ліцензії чернівецькі підприємці витратили більше 10 млн. грн.

14:25
11 жовтня

Буковинські поліцейські, котрі не пройшли атестацію, подають апеляцію до атестаційних комісій та звертаються до суду

14:24
11 жовтня

Обов’язкові реквізити фіскального чека

14:23
11 жовтня

Буковинця притягнуто до відповідальності за незаконне вивезення пиломатеріалів

13:40
11 жовтня

Заходи у Чернівцях з нагоди відзначення Дня захисника України

11:54
11 жовтня

У бюджеті Чернівців - більше 100 млн. грн. роздрібного акцизу

11:53
11 жовтня

Від спрощеного оподаткування місцева казна отримала 85,5 млн. грн.

11:52
11 жовтня

Повідомити податківців про зміну керівника, або бухгалтера можна поштою

11:31
11 жовтня

За втручання прокуратури лісгосп відшкодує державі збитки завдані незаконною рубкою дерев в Путильському районі

17:40
10 жовтня

12 жовтня у Чернівцях проведуть конкурс перевізників на автобусні маршрути

16:49
10 жовтня

Чернівчанам з наступного року доведеться сплачувати податок з квартир більше 60 кв. м

12:24
10 жовтня

Домовитись про сприяння контрабанді порушнику не вдалося

12:05
10 жовтня

11 жовтня - 75 років від дня створення у Чернівцях єврейського гетто

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Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

НАРОДНА ВІЙНА НАРОДНА ВІЙНАНарод перемогти неможливо. Буває, що велика держава нападає на маленьку, проте війну програє. Наприклад, США - наймогутніша країна сучасного світу, програла значно меншому і слабшому В'єтнаму. Так і могутній СССР не зміг перемогти відсталий Афганістан. Загарбники наштовхнулися на опір народу і мусили відступити. Досвід народних воєн згодиться сучасній Україні на випадок розширення російської агресії.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану проти Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану протиНа Буковині окремі лідери румунських громадських організацій і товариств зробили спробу великої провокації, спрямовану на дестабілізацію ситуації в краї та загострення стосунків між двома державами.
Вони написали листа представникам ЄС, США та Канади в Україні, Представництву ЄС в Україні, представництву ОБСЕ в Україні. У ньому звели наклеп на державу, у якій проживають і громадянами якої на даний час є.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження) Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження)На вулиці Ольги Кобилянської зустрів групу німецькомовних туристів. Наша екскурсовод доброю німецькою мовою розповідала їм про Чернівці, про Панську вулицю. Туристи уважно слухали, фотографували, посміхалися один одному і перехожим. Відтак зайшли в арку будинку №12.
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Що, Де, Коли
12 жовтня о 15.00
в учбово-методичному центрі культури Буковини відбудеться прес-конференція директора учбово-методичного центру культури Буковини, заслуженого діяча мистецтв України Миколи Шкрібляка з питань збереження та розвитку традиційної обрядової культури на Буковині.
13 жовтня о 12.00
в конференц-залі українського Народного Дому (вул. Ломоносова, 2) відбудеться презентація Чернівецького ресурсного центру підтримки місцевої демократії.
13 жовтня о 14.30
в Ратуші (м.Чернівці, Центральна площа, 1, каб. 202) відбудеться круглий стіл на тему: «Формування місцевої демократії в Чернівцях – нові можливості для громадян та виклики для місцевого самоврядування».
Йтиметься про
13 жовтня о 16.00
13 жовтня о 16.00
14 жовтня о 18.00
у Чернівцях на Центральній площі відбудеться мирна акція протесту StopPutinsWarInUkraine.
15 жовтня о 18.30
15 жовтня о 18.30
16 жовтня о 13.00
у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту вдруге відбудеться фольклорно-етнографічне свято «Осінь весільна».
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Теми Дня ТВА вівторок, 11.10.2016

Сьогодні, 13:56 / Коментарів: 0


Вівторок, 11.10.16:
- Опалювальний сезон у Чернівцях почнеться не одразу в усіх будинках, але за планом.
- Вакцина від поліомієліту є і фахівці радять батькам не зволікати зі щепленнями.
- ДТП на Буковині постраждало семеро людей, 2-річна дитина у комі.
- До президентського полку, на море та до десантних підрозділів - із Буковини відправили 20 строковиків.
- Соціальна місія - кальян і спиртне з собою до опівночі.
- Чернівецькі поліцейські оскаржують рішення атестаційної комісії про звільнення у суді.
- У Чернівцях на ходу загорівся тролейбус.
- Бійцям АТО передадуть дві всюдихідні вантажівки з Чернівців.
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