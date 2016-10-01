Марафон бізнес-ідей проведуть у Чернівцях

Громадська організація «Товариство науковців та інтелектуальної молоді», Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича та Чернівецька міська рада оголошують про проведення Буковинського регіонального конкурсу «Марафон бізнес-ідей».



У рамках проекту відбудеться публічне обговорення та захист власних бізнес-ідей конкурсантами, на учасників чекатимуть нагороди та цінні призи. Призовий фонд складає понад 100000,0 гривень.



До 10 листопада 2016 р. конкурсанти мають подати оргкомітету проекту опис власної бізнес-ідеї та інформаційний проспект визначеної форми.

Фінал конкурсу – 21-25 листопада 2016 р. (Блакитна зала ЧНУ ім. Ю. Федьковича).



До складу журі входитимуть провідні фахівці в галузі економіки, представники громадських організацій та влади, підприємці, банкіри, науковці.



У рамках проекту будуть проведені публічні дебати на тему «Фінансове забезпечення розвитку малого бізнесу» (24 листопада 2016 р.), а також матимуть місце мистецькі арт-заходи, флеш-інтерв’ю, соціологічні опитування, брейк-кава та інше.



Про детальні умови участі в конкурсі можна дізнатися на сайті економічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича та сторінці проекту у facebook.

Конт. тел. оргкомітету:

+380509699710;+380508027874;

За додатковою інформацією звертатись за тел.: +380951848529; +380663970516.

