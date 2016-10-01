Буковинець загинув під час пожежі у власному будинку

11 жовтня у с. Бережонка Вижницького району сталася пожежа у житловому будинку. За попередньою інформацією до пожежі призвело порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.
Як виявилося, звечора господар розпалив піч та пішов спати, не зачинивши до кінця дверцята печі. Звідти випала жаринка, яка впала на підлогу та спричинила загорання. Пожежу виявили вранці сусіди, які помітили, що з вікон будинку йде дим. Вогнеборці, прибувши на місце пожежі, з допомогою апаратів захисту органів дихання зайшли у середину будинку, де в одній з кімнати виявили тіло власника, 1931 року народження, вже без ознак життя. Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Ще одна пожежа внаслідок прорушення правил експлуатації пічного опалення виникла в обласному центрі. По вул. Вашківській горів дачний будинок. Як з’ясувалося, причиною пожежі стала експлуатація несправної печі. Через тріщину у димоході сталося загорання домашніх речей, що були розміщені впритул до печі. Вогонь поширився по дерев’яному перекритті горища та швидко охопив значну площу. Власник помешкання, виявивши пожежу, зателефонував за номером 101. Рятувальники, які прибули за викликом, ліквідували пожежу, проте врятувати дачний будинок не вдалось.
У зв’язку з початком опалювального сезону працівники Управління ДСНС звертаються до буковинців: будьте обачними та дотримуйтесь правил пожежної безпеки під час експлуатації обігрівальних приладів та печей. Обов’язково перевірте їх справність перед використанням та дотримуйтесь пожежних вимог, адже їх ігнорування може призвести не тільки до значних матеріальних втрат, а й мати трагічні наслідки.