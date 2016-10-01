Чернівці з німецьким містом Мангайм реалізовуватимуть спільні проекти

Можливості з реалізації спільних проектів, які можуть поліпшити інфраструктуру Чернівців, підвищити туристичну привабливість та зробити місто більш комфортним для чернівчан, обговорив міський голова Олексій Каспрук з обербургомістром німецького міста Мангайм др. Петером Курцом. У перемовинах також взяли участь керівники відділів європейських та міжнародних зв’язків, розвитку організації та персоналу міської ради м. Мангайм др. Давід Лінзе та др. Герхард Мерсманн.



Домовлено про спільну участь Чернівців з Мангаймом у спільних проектах з розвитку міської інфраструктури, які фінансуються урядом ФРН та міжнародними інституціями. Досвід такої співпраці Мангайм вже має з побратимом Чернівців – Кишиневом. Тепер ця співпраця буде тристоронньою. Зокрема, йдеться про спільну участь у проекті з розвитку дитячих лікарень, а також у проекті з впровадження сучасних методів утримання доріг.



Петер Курц заявив, що Мангайм готовий стати партнером Чернівців під час реалізації заходів проекту «Інтегрований розвиток міст», а також зацікавився участю у змагальному русі за виборювання звання культурної столиці Європи.



Домовлено також про стипендії для чернівецьких студентів та науковців, які вивчають німецьку філологію, можливість їх стажування у Мангаймі.

Вже у січні наступного року спільна делегація муніципалітетів Чернівців та Кишинева відбуде до Мангайму для узгодження дій з реалізації конкретних спільних проектів з модернізації міської інфраструктури .



Довідково. Мангайм (нім. Mannheim) — місто в південно-західній частині Німеччини, третє за величиною в німецькій землі Баден-Вюртемберг після Штутгарта і Карлсруе. Місто знаходиться в центрі великої густонаселеної метрополії Рейн-Неккар, яка має населення 2, 4 млн. чол. і є восьмою за величиною у Німеччині. Є одним із промислових центрів ФРН. У Мангаймі Карл Фрайгерр фон Драйс у 1817 році змайстрував перший у світі велосипед. Перший у світі автомобіль також було вироблено у Мангаймі у 1885 році Карлом Бенцом.



