12 жовтня у Чернівцях оголошено Днем жалоби

З метою вшанування пам’яті чернівчанина – військовослужбовця Павла Загарюка, який служив у 128-й бригаді, розпорядженням заступника міського голови Олександра Паскаря 12 жовтня оголошено у Чернівцях Днем жалоби.На знак скорботи у День жалоби рекомендовано приспустити Державний Прапор України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, комунальних підприємств і закладів, державних підприємств, установ, організацій, розташованих на території міста.12 жовтня на території міста рекомендовано обмежити проведення розважально-концертних заходів, звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства. Місцеві телерадіокомпанії просять утриматися від трансляції у цей день розважальних програм та музики.Головному управління Національної поліції в Чернівецькій області у День жалоби рекомендовано посилити контроль за дотриманням на території м. Чернівці заборони на використання піротехнічних засобів (феєрверків), яку встановлено до завершення антитерористичної операції.Павло Загарюк (позивний Крест) мав онкологічне захворювання, однак попри це пішов захищати Україну на її східних кордонах. Героя було пораненено, але причиною його смерті стала важка онкологічна хвороба.Прощання з Павлом Загарюком відбудетьсяЗапалимо свічі пам’яті, схилимо голови, вшановуючи пам’ять Героя, розділимо скорботу з його близькими та побратимами.