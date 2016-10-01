У Чернівцях помер учасник АТО Павло Загарюк

Помер боєць АТО з Чернівців Павло Загарюк.Про це у мережі Facebook повідомили одночасно учасник АТО Євгеній Марусик та депутат обласної ради Ольга Кобевко."Помер наш земляк, Павло Загарюк, "Крест", боєць 128бр. Прощання 12 жовтня, з 11:00 за адресою вул.Капеланська 31 (в минулому вул.Нікітіна) в церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Опісля 12 год. захоронення на цвинтарі біля Годилова. Герої не вмирають!", - написав Марусик.Водночас він звернувся до міського голови Олексія Каспрука з проханням оголосити 12 жовтня у Чернівцях Днем скорботи.Ольга Кобевко повідомила, що у загиблого бійця було онкозахворювання, однак він пішов воювати. Павло перебував у зоні проведення АТО у період боїв у районі Дебальцева.