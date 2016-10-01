У Чернівецькій області затримано на хабарі заступника начальника райвідділу поліції

10 жовтня 2016 слідчі обласної прокуратури, спільно із співробітниками Управління внутрішньої безпеки у Чернівецькій області Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та працівниками Головного управління Національної поліції, під час одержання другої частини неправомірної вигоди в сумі 600 доларів США затримали заступника начальника одного із райвідділів Нацполіції у Чернівецькій області.
Вказану суму правоохоронець вимагав та одержав від фізичної особи за позитивне вирішення питання про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК України здійснює слідчий відділ прокуратури області.
Тривають невідкладні слідчі дії - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.