На Буковині урочисто відправили юнаків до війська

Сьогодні, 11 жовтня, на Чернівецькому обласному збірному пункті, що знаходиться у районному центрі Кіцмань, відбулася урочиста відправка юнаків до лав Збройних Сил України. На ОЗП прибули батьки призовників, представники районної влади, громадських організацій, засобів масової інформації.Традиційно на обласному збірному пункті відбувся урочистий мітинг з нагоди відправки юнаків у військо. Виступаючи перед присутніми Чернівецький обласний військовий комісар полковник Володимир Шведюк, наголосив на тому, що строковики не служитимуть у військових підрозділах, які будуть залучені до проведення антитерористичної операції на Сході України. Вони служитимуть виключно в пункті постійної дислокації військових частин.Сьогоднішні призовники будуть відправлені до підрозділів Високомобільних десантних військ та Військово-морських сил ЗС України.Цієї осені з Буковини буде призвано 294 юнаки. Підуть служити до Збройних Сил України – 145 юнаків, до Національної гвардії України – 119, а до Державної спеціальної служби транспорту – 30.Підполковник Сергій БЕРЕЦЬ