У Новоселицькому районі діти підпалили півтонни кукурудзяних стебел та дерев’яний паркан

Дитячі пустощі з вогнем становлять велику небезпеку та є причиною виникнення не однієї пожежі. Лише в цьому році у Чернівецькій області через забавки дітей з сірниками виникла 21 пожежа, а загалом по Україні з цієї причини трапилося 486 пожеж. Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.



Так минулих вихідних у Новоселицькому районі сталася пожежа у с. Слобода на подвір’ї місцевого мешканця, до якої призвели дитячі пустощі з вогнем. Як виявилося, у дворі діти гралися сірниками і через власну необережність підпалили кукурудзяні стебла, які господар виклав на дерев’яний паркан. Вогонь швидко поширився вздовж дерев’яної огорожі та налякав дітей. Пожежу ліквідували вогнеборці пожежно-рятувальної частини м. Новоселиця, врятувавши від вогню житловий будинок. Внаслідок пожежі було знищено пів тонни кукурудзяних стебел та дерев’яний паркан.



Загалом через пустощі дітей із сірниками цього річ в області під час пожеж були знищено чи пошкоджено близько 20 будівель. Всім пожежам, що виникли через забавки дітей із сірниками можна було запобігти, якщо б вчасно звернути увагу дітей, що користуватися сірниками — справа не для малечі. Сірники чи запальнички не повинні зайвий раз потрапляти на очі дітей. Та, разом з тим, просто ховати та забороняти їх недостатньо, потрібно постійно роз’яснювати дітям про небезпеку пустощів з вогнем. Температура полум’я сірника під час горіння становить 800 градусів за Цельсієм, цього достатньо щоб зайнялися речі на які він потрапить.



Управління ДСНС України у Чернівецькій області звертаються до батьків: постійно спілкуйтеся із дітьми та нагадуйте про небезпеку, що несуть дитячі пустощі з вогнем, не залишайте сірники та інші засоби, що можуть призвести до загорання, у доступному для дітей місці. Якщо ви не впевнені в тому, що дитина ще недостатньо доросла та буде поводити себе обережно, краще її взагалі не залишати саму без нагляду.



