13 жовтня о 14.30

в Ратуші (м.Чернівці, Центральна площа, 1, каб. 202) відбудеться круглий стіл на тему: «Формування місцевої демократії в Чернівцях – нові можливості для громадян та виклики для місцевого самоврядування».



До участі у дискусії запрошені представники органів самоорганізації населення та міської ради, громадських організацій, експерти, науковці, активні чернівчани.



Йтиметься про головні принципи громадської участі у прийнятті управлінських рішень, ефективні механізми реалізації прав громадян на участь у місцевому самоврядуванні, а також основні завдання та напрямки діяльності «Асоціації сприяння самоорганізації населення», формування мережі центрів місцевої демократії в Україні.



Дискусійну панель організовує Чернівецька обласна громадська організація «Комітет виборців» за підтримки міської влади в рамках реалізації проекту «Самі собі творимо владу. Ефективне управління об’єднаними територіальними громадами через самоорганізацію населення».



Проект реалізується за сприяння Міжнародного Фонду «Відродження». Круглий стіл проходитиме



Додаткову інформацію щодо заходу можна отримати у заступника голови обласної організації «Комітет виборців» Ярослава Філяка за тел. 050 334-02-61, або керівника проекту Ігоря Баб’юка за тел. 095 464-63-49.